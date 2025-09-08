Cine a mitad de precio: Cuenta DNI relanza descuentos del 50% todos los lunes y martes

Cuenta DNI lanza una serie de descuentos y beneficios exclusivos durante todo el mes de septiembre de 2025, accesibles para sus más de 10 millones de usuarios. En esta segunda semana del mes, los usuarios pueden disfrutar de un atractivo beneficio que regresa tras su estreno en mayo: un 50% de descuento en cines, válido todos los lunes y martes.

¿Dónde se pueden utilizar los descuentos en cines?

Este lunes 8 de septiembre representa una nueva oportunidad para aprovechar el considerable descuento en cines. Los establecimientos que participan en esta promoción son las salas de cine “CINEMACENTER” y “PASEO ALDREY” ubicadas en la Provincia de Buenos Aires.

Descuentos adicionales de Cuenta DNI en septiembre

Además del vacunado descuento en cines, varias promociones están activas durante el mes de septiembre. A continuación, algunos de los beneficios destacados:

Beneficio Descuento Tope por persona Requisitos de consumo Especial Cumpleaños Banco Provincia 30% $8.000 $26.700 Carnicerías, granjas y pescaderías 35% $6.000 $17.000 Comercios de cercanía 20% $4.000 $20.000 Ferias y mercados bonaerenses 40% $6.000 $15.000 Universidades 40% $6.000 $15.000 Garrafas 40% $12.000 $30.000 Comercios de cercanía (no alimentos) 3 cuotas sin interés No aplica –

Los descuentos están diseñados para brindar un alivio económico a los usuarios y fomentar el consumo en diversos rubros.