banner ad

Cine a mitad de precio: Cuenta DNI relanza descuentos del 50% todos los lunes y martes

Ignacio Hernández
Cuenta DNI ofrece 50% de descuento en cines todos los lunes y martes

Cuenta DNI lanza una serie de descuentos y beneficios exclusivos durante todo el mes de septiembre de 2025, accesibles para sus más de 10 millones de usuarios. En esta segunda semana del mes, los usuarios pueden disfrutar de un atractivo beneficio que regresa tras su estreno en mayo: un 50% de descuento en cines, válido todos los lunes y martes.

¿Dónde se pueden utilizar los descuentos en cines?

Este lunes 8 de septiembre representa una nueva oportunidad para aprovechar el considerable descuento en cines. Los establecimientos que participan en esta promoción son las salas de cine “CINEMACENTER” y “PASEO ALDREY” ubicadas en la Provincia de Buenos Aires.

Axel Kicillof tras el triunfo: “Elección histórica y victoria aplastante”
Mirá también:

Axel Kicillof tras el triunfo: “Elección histórica y victoria aplastante”

Descuentos adicionales de Cuenta DNI en septiembre

Además del vacunado descuento en cines, varias promociones están activas durante el mes de septiembre. A continuación, algunos de los beneficios destacados:

BeneficioDescuentoTope por personaRequisitos de consumo
Especial Cumpleaños Banco Provincia30%$8.000$26.700
Carnicerías, granjas y pescaderías35%$6.000$17.000
Comercios de cercanía20%$4.000$20.000
Ferias y mercados bonaerenses40%$6.000$15.000
Universidades40%$6.000$15.000
Garrafas40%$12.000$30.000
Comercios de cercanía (no alimentos)3 cuotas sin interésNo aplica

Los descuentos están diseñados para brindar un alivio económico a los usuarios y fomentar el consumo en diversos rubros.

Triunfo del peronismo en Provincia de Buenos Aires sacude la estrategia de Milei antes de octubre
Mirá también:

Triunfo del peronismo en Provincia de Buenos Aires sacude la estrategia de Milei antes de octubre
ETIQUETAS
Compartir este artículo
mapa e
Elecciones bonaerenses: ¿Cómo se divide el mapa electoral?
Provincia
ELECCIONES 2025
Elecciones Bonaerenses: ¿Cuántos municipios integran la Quinta Sección y qué se vota este domingo
Recetas
elecciones 2025 va
Baja participación electoral: ¿Un reflejo de la desilusión política en Provincia de Buenos Aires?
Provincia
ELECCIONES provincia buenos aires
Elecciones 2025: Este domingo los bonaerenses van a las urnas
Provincia
ELECCIONES 2025
Elecciones Bonaerenses: así votó cada sección electoral
Provincia
El peronismo se juega su futuro en las elecciones legislativas de hoy en Buenos Aires
Primeros resultados de las Elecciones en Provincia: Triunfo contundente de Fuerza Patria
Provincia
Buenos Aires se prepara para las urnas: elecciones provinciales y municipales el 7 de septiembre
Elecciones en Provincia: Expectativa por los primeros resultados
Provincia

Más leídas