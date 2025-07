Cinco meses sin Lian: la familia busca respuestas y teme que la investigación esté estancada

A casi cinco meses de la desaparición de Lian Flores, un niño de tres años cuya ubicación se desconoce desde el 22 de febrero en la provincia de Córdoba, el caso continúa sin avances significativos. Según confirmó a la Agencia Noticias Argentinas el abogado de la familia, Darío Baggini, “todo está bastante parado” y no hay sospechosos identificados en la investigación.

La situación actual de la investigación por Lian Flores

El abogado Baggini, al ser consultado sobre los pasos a seguir, expresó: “No bajaremos los brazos”. A pesar del estancamiento de la causa, la familia continúa solicitando diversas pruebas y medidas judiciales con el fin de reactivar la búsqueda del niño.

En cuanto a los padres, Baggini comentó: “Están desesperados. Siguen pidiendo que se encuentre al niño día a día”. La familia mantiene la esperanza en medio de una investigación que hasta ahora no ha proporcionado respuestas concretas.

La comunidad y la importancia de la colaboración

La familia de Lian ha hecho un fuerte llamado a la comunidad y a las autoridades judiciales, solicitando colaboración para esclarecer el caso. Baggini indicó que, ante la falta de avances, refuerzan su petición de más recursos para la causa. Al ser interrogado sobre posibles sospechosos, el abogado afirmó: “No, ninguno”, lo que refleja la ausencia de pruebas claras en este momento.

La búsqueda que no cesa: cinco meses sin respuestas

Desde la desaparición, se ha llevado a cabo una intensa búsqueda en Ballesteros Sud, donde fue reportado el hecho. Hasta la fecha, no hay testigos presenciales ni indicios claros sobre lo ocurrido el día en que se perdió el rastro de Lian, lo que complica aún más el trabajo investigativo. La Justicia ha abierto una causa para investigar el suceso, pero no se han logrado avances significativos; actualmente, no hay imputados ni detenidos, lo que genera un clima de incertidumbre en la familia y la comunidad.

A pesar del tiempo transcurrido, los padres de Lian continúan insistiendo en que desean respuestas, renovando su pedido desesperado en cada aparición pública para que su hijo sea encontrado.