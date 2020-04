La Organización Mundial de la Salud y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades afirman que las máscaras no necesariamente protegen a las personas sanas de infectarse mientras realizan sus tareas cotidianas, opinión en la que George Gao, el director general del Centro Chino para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y uno de los mayores expertos mundiales sobre el brote de coronavirus que comenzó en la ciudad china de Wuhan a fines de 2019, no está de acuerdo.

"Tienes que usar una máscara, porque cuando hablas, siempre salen gotas de tu boca”.

"Es un gran error no usar barbijos, este virus se transmite por gotitas y contacto cercano. Las gotas juegan un papel muy importante: tienes que usar una máscara, porque cuando hablas, siempre salen gotas de tu boca”. “Muchas personas tienen infecciones asintomáticas o presintomáticas", confirmó Gao. "Si usan máscaras faciales, pueden evitar que las gotas que transportan el virus escapen e infecten a otros”, dijo en una entrevista a la revista Science.

El científico Gao, también participó en la comisión conjunta de la la Organización Mundial de la Salud (OMS) entre investigadores chinos y un equipo de científicos internacionales, escribió un informe clave como respuesta a la epidemia, confirmó que el distanciamiento social, el aislamiento de casos positivos y de sus contactos cercanos, la suspensión de las reuniones públicas y la restricción del movimiento mediante cuarentena masivas son las medidas que todos los países deberían adoptar para detener la propagación del COVID-19.

"Aunque el uso de un barbijo no necesariamente evita que las personas sanas se enfermen, y ciertamente no reemplaza medidas importantes como el lavado de manos o el distanciamiento social, puede ser mejor que nada", explicó el médico a The New York Times. Detalla también que los estudios sobre las pandemias de gripe han demostrado que cuando no se dispone de mascarillas N95 de alto grado, las mascarillas quirúrgicas comunes protegen un poco más a las personas que no usan mascarillas en absoluto. Y cuando se combinan con la higiene de las manos, ayudan a reducir la transmisión de infecciones.