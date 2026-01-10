Chubut arde: más de 3 mil hectáreas arrasadas y evacuaciones en la cordillera patagónica

La zona norte de la cordillera atraviesa un momento crítico debido a incendios forestales que han consumido más de 3 mil hectáreas. La situación se ha agravado con la evacuación de turistas y residentes de áreas adyacentes, mientras 350 brigadistas luchan contra las llamas. La Justicia investiga si estos incendios fueron intencionales, y las autoridades provinciales destacan que se trata de la peor tragedia ígnea en la región.

Condiciones climáticas y pronóstico de lluvias

Las condiciones climáticas han dificultado el trabajo de los equipos de emergencia, pero se espera que el miércoles lleguen lluvias que puedan ayudar a mitigar el avance de las llamas. Sin embargo, hasta ese momento, los esfuerzos de los brigadistas se han visto complicados por el clima extremo que ha predominado en la región.

Respuestas gubernamentales

La situación ha provocado un gran impacto en la comunidad local, que enfrenta la incertidumbre y el pánico ante el avance de los incendios. Organismos ambientalistas han denunciado la falta de recursos y alertado sobre las consecuencias a largo plazo para el ecosistema de la zona. En respuesta, el gobierno provincial ha intensificado las acciones de evacuación y protección, pero las críticas hacia la gestión y prevención continúan creciendo.