Choque fatal en ruta 2: un hombre de Balcarce murió al circular en contramano

Un choque fatal ocurrió en la tarde de este miércoles sobre la ruta 2, resultando en la muerte de un hombre de 52 años que conducía en contramano. El incidente tuvo lugar a la altura del kilómetro 334, entre General Pirán y Coronel Vidal.

Detalles del Trágico Accidente en Ruta 2

El siniestro se produjo minutos antes de las 16 horas, cuando Leonardo Martín Viudez, oriundo de Balcarce, perdía la vida al impactar su Chevrolet Corsa de frente contra un Chevrolet Sonic, que circulaba correctamente. Según declaraciones de fuentes policiales, la víctima estaba cometiendo una infracción al transitar en sentido contrario.

Condiciones en el Momento del Siniestro

En el momento del accidente, se registraban lluvias sobre la calzada, lo que pudo haber influido en la visibilidad y las condiciones de manejo. La conductora del vehículo que circulaba en sentido correcto fue trasladada al hospital de Coronel Vidal, lúcida y consciente al momento de su derivación.

Intervención de Servicios de Emergencia

Bomberos de la región y personal de la policía vial intervinieron en la situación para asegurar el área del choque y atender a los involucrados. Las investigaciones preliminares resaltan la gravedad del accidente, dado que Viudez perdió la vida en el acto.