Chocó un camión con ganado, una joven bajó a ayudar y fue embestida por un toro

Este jueves, a primeras horas de la madrugada, se registró un fuerte siniestro en la ruta nacional 174, a la altura del kilómetro 7, en el puente Rosario-Victoria. Un camión que transportaba ganado colisionó contra un utilitario, impactando de forma violenta sobre la calzada.

Como consecuencia del choque, el impacto provocó que parte de los animales transportados escaparan del camión. En ese contexto, una joven de 17 años que bajó de su vehículo para intentar ayudar a los accidentados fue embestida por uno de los toros que salió despedido del siniestro. La adolescente fue trasladada de urgencia al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA), donde recibió atención por politraumatismos.

La directora del hospital, Andrea Becheruchi, informó que la joven, que aparentemente es familiar del camionero, ingresó conciente al hospital y que sufrió “un trauma de alto impacto”. Explicó que, a pesar de haber sido embestida por un animal, el protocolo de atención es como el de un accidente de tránsito.

Otros dos heridos también fueron derivados a centros médicos: el conductor de la camioneta quedó internado en el Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria, mientras que el chofer del camión fue rescatado de la cabina y también fue asistido, según versiones oficiales.

El accidente generó un caos en el tránsito que recién pudo ser habilitado parcialmente hacia el mediodía, cerca de las 14. El tránsito fue asistido con desvíos hacia avenida Rondeau mientras se realizaban las tareas de auxilio, evacuación del ganado y limpieza de la vía. Incluso, pobladores locales acudieron a caballo para ayudar a acarrear a los animales sueltos.