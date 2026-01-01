China aplicará un arancel del 55% a la carne argentina que supere la cuota anual: ¿Cómo afecta a las exportaciones?

El comercio internacional de carne vacuna vuelve a quedar en el centro de la escena, en un contexto marcado por la desaceleración económica global, la presión sobre los precios y los cambios en las políticas de importación de los principales mercados. Una decisión reciente de China introduce nuevas reglas que impactan de forma directa en los países proveedores, entre ellos la Argentina.

China aplicará aranceles adicionales a la carne vacuna importada

El Ministerio de Comercio de China anunció la imposición de un arancel adicional del 55% a las importaciones de carne vacuna que superen las cuotas anuales establecidas. La medida alcanza a los envíos provenientes de Argentina, Brasil, Uruguay, Australia y Estados Unidos.

El esquema comenzará a regir el 1 de enero de 2026 y se mantendrá vigente hasta el 31 de diciembre de 2028. Según explicaron las autoridades chinas, la decisión busca responder a la presión que la carne importada ejerció sobre la industria local, en un escenario de caída de precios y sobreoferta.

Qué productos abarca la investigación china

La resolución es el resultado de una investigación oficial que analizó el impacto de distintos tipos de carne vacuna importada sobre el mercado interno chino.

El relevamiento incluyó:

Carne fresca

Carne congelada

Cortes con hueso

Cortes deshuesados

El informe concluyó que el ingreso de grandes volúmenes de carne extranjera afectó la competitividad de los productores nacionales, lo que derivó en la adopción de estas medidas calificadas como “de protección temporal”.

Cuál es la cuota asignada a la Argentina

De acuerdo con la disposición oficial, la Argentina contará con una cuota anual de 511.000 toneladas para exportar carne vacuna a China con el arancel habitual del 12,5%.

Una vez superado ese límite:

Se activa el arancel adicional del 55%

Aumenta de manera significativa el costo de exportación

Se reduce la competitividad del producto argentino

Este cupo se alinea con los volúmenes exportados durante 2025, aunque limita las posibilidades de expansión hacia el principal mercado mundial.

Cuotas y condiciones para los principales países exportadores

El esquema chino asigna un cupo específico a cada país proveedor, con el objetivo de ordenar el flujo de importaciones y evitar excesos.

Las cuotas anuales definidas son:

Brasil : 1,1 millones de toneladas

: 1,1 millones de toneladas Argentina : 511.000 toneladas

: 511.000 toneladas Uruguay : 324.000 toneladas

: 324.000 toneladas Australia : 200.000 toneladas

: 200.000 toneladas Estados Unidos: 164.000 toneladas

En todos los casos, el arancel del 55% solo se aplica a los volúmenes que excedan la cuota nacional correspondiente.

Caída de precios y argumentos del gobierno chino

El precio de la carne de res en China mostró una baja sostenida en los últimos años, impulsada por:

Exceso de oferta

Menor demanda interna

Desaceleración de la economía china

Desde el Ministerio de Comercio señalaron que el nuevo esquema no busca restringir el comercio habitual, sino “ayudar temporalmente a la industria nacional a superar las dificultades”. Las autoridades anticiparon que las cuotas y el arancel serán revisados cada año, con posibilidad de ajustes según la evolución del mercado.

Exportaciones argentinas y seguimiento del sector

El Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (Ipcva) informó que entre enero y noviembre de 2025 se exportaron 453.860 toneladas de carne argentina a China. Si bien la cifra se mantiene por debajo de máximos históricos, confirma la relevancia del mercado chino para el sector.

Con la nueva regulación, la industria frigorífica argentina deberá:

Priorizar los envíos dentro de la cuota permitida

Monitorear de forma estricta los volúmenes exportados

Ajustar su planificación para evitar penalizaciones

El seguimiento de la demanda china, la evolución de los precios internacionales y los eventuales cambios regulatorios será clave para sostener la rentabilidad y la presencia argentina en el mayor mercado mundial de carne vacuna.