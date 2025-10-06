¡Chau, celu viejo! Plan canje de Mercado Libre: cómo funciona y hasta cuánto crédito podés conseguir

En un contexto donde los precios de la tecnología no dan tregua, Mercado Libre relanzó y potenció su Plan Canje de celulares en Argentina, una herramienta clave para quienes buscan renovar su smartphone sin desfinanciar el presupuesto. La propuesta permite entregar tu equipo usado, recibir una bonificación en tu cuenta de Mercado Pago y acceder a modelos de última generación de marcas líderes.

Con esta modalidad, la plataforma busca agilizar el recambio tecnológico y, al mismo tiempo, fomentar la economía circular al darle una segunda vida a los dispositivos. Te contamos todo lo que tenés que saber para aprovechar al máximo esta oportunidad.

¿Cómo funciona el plan canje de celulares de mercado libre?

El proceso es 100% online y se realiza en pocos pasos, integrando la logística y el sistema de pagos de Mercado Libre y Mercado Pago. Lo interesante es que el monto de la bonificación se acredita en tu cuenta digital, por lo que no es un simple descuento en la compra, sino dinero que podés usar como quieras.

Los pasos son claros:

Elegís tu celular nuevo: Ingresá a la sección Plan Canje de Mercado Libre y seleccioná un equipo nuevo que tenga el distintivo del programa. Cotizás tu usado: Se te harán preguntas sobre el estado de tu celular actual. En base a tus respuestas, el sistema te dará una pre-cotización. Comprás el equipo nuevo: Abonás el total del celular nuevo (podés usar el medio de pago que prefieras). Entregás el usado: Una vez que recibís el celular nuevo, tenés que llevar el equipo usado a una sucursal de Andreani para su envío y revisión. Este envío es sin costo. Revisión y confirmación: Un equipo técnico validará el estado real de tu celular usado. Si coincide con lo declarado, se confirma la cotización inicial.

Si hay diferencias, te ofrecen una nueva cotización (tenés un plazo para aceptarla o rechazarla). Si rechazás, te devuelven el equipo usado sin costo. Recibís el dinero: La bonificación acordada se acredita en tu cuenta de Mercado Pago en un plazo de hasta 30 días después de la entrega y verificación.

¿Hasta cuánto dinero podés obtener?

El monto máximo de bonificación por un equipo usado puede llegar hasta los $700.000, dependiendo, lógicamente, del modelo y el estado de tu celular.

Factor Impacto en la cotización Marca y Modelo Celulares de gama alta (Apple, Samsung, Motorola) y modelos más recientes cotizan más alto. Estado General Si enciende, funciona, tiene la pantalla sin daños severos y el hardware en buen estado. Condiciones Clave Debe cumplir los requisitos básicos (IMEI válido, sin bloqueos).

Dato extra: En la actualidad, quienes adquieran un smartphone nuevo de la marca Samsung a través del plan pueden acceder a un descuento adicional (que puede sumar hasta $550.000) que es acumulable al monto que te dan por el celular usado.

Requisitos clave para que acepten tu celular usado

Aunque el plan acepta celulares de las principales marcas (Apple, Samsung, Motorola, Xiaomi, etc.) y no tienen que estar en perfectas condiciones, hay requisitos fundamentales que sí o sí deben cumplir para ser aceptados en el programa:

Debe encender y funcionar correctamente.

correctamente. Debe tener IMEI válido (no puede estar bloqueado ni figurar como robado o en lista negra).

(no puede estar bloqueado ni figurar como robado o en lista negra). No debe presentar daños graves que impidan su uso.

Debe estar libre de bloqueos de cuentas (como iCloud o Find My iPhone).

Importante: Solo podés entregar un celular usado por cada compra de un equipo nuevo. El programa es válido en todo el país, excepto en Tierra del Fuego.