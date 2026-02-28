Chau al internet lento: cuánto cuesta tener Starlink en tu casa hoy mismo

Estar en el medio de una reunión de trabajo o viendo una serie y que la conexión se congele es una pesadilla cotidiana. Para muchos bonaerenses, renegar con el Wi-Fi es moneda corriente, ya sea en pleno centro de una ciudad o en localidades más alejadas de los grandes polos urbanos. Con la masificación del servicio satelital de Elon Musk, la solución parece estar a un clic de distancia, y los precios en Argentina acaban de actualizarse para ser más accesibles en este 2026.

El desembarco de esta tecnología revolucionó la forma de conectarnos, especialmente en zonas donde la fibra óptica todavía es una promesa lejana. Hoy, tener internet de alta velocidad en el medio del campo, en las sierras de Tandil o en el conurbano profundo es totalmente posible. Lo más atractivo de esta temporada es que los costos de entrada bajaron drásticamente, permitiendo que más familias evalúen la opción satelital frente a los proveedores tradicionales que muchas veces no dan abasto.

Antenas más accesibles: el precio actualizado del equipo para conectarte

Para empezar a navegar desde el espacio, el primer paso inevitable es adquirir el hardware necesario. Actualmente, la empresa ofrece dos opciones principales en el país, con importantes rebajas respecto a lo que costaban el año pasado. El clásico Kit Estándar ahora tiene un valor promocional de $374.999 mediante un pago único, bajando considerablemente desde su precio original de casi medio millón de pesos.

Este combo de caja blanca incluye la famosa antena rectangular, el router Wi-Fi de nueva generación, la base de apoyo y los cables correspondientes. El diseño está pensado para soportar las inclemencias del clima bonaerense, desde tormentas fuertes hasta heladas de invierno, y resulta ideal para dejarlo fijo en el techo de una vivienda, garantizando estabilidad para el consumo de toda la familia.

Por otro lado, si buscás algo más portátil o tu presupuesto es más acotado, el Kit Mini se perfila como la estrella del momento a $142.500. Esta pequeña antena, del tamaño de una notebook gruesa, cabe perfectamente en una mochila y se alimenta con menor energía, siendo la alternativa perfecta para quienes alquilan, se mudan seguido o disfrutan de viajar por las rutas en motorhome.

Tarifas mensuales a medida: desde usos básicos hasta consumo intensivo

Una vez que tenés el equipo físico en tus manos, toca elegir el abono para habilitar el servicio. La gran novedad para este año es el lanzamiento del plan Residencial Lite por $38.000 mensuales, una cifra que compite mano a mano con los servicios de cable de alta velocidad terrestre. Esta opción entrega internet rápido y estable, priorizando el ahorro en hogares que no requieren descargas gigantescas en horarios de máxima demanda nocturna.

Si en tu casa hay varias personas consumiendo streaming en 4K, jugando online o trabajando en remoto al mismo tiempo, el plan Residencial Estándar de $56.100 al mes asegura máxima prioridad de red y datos totalmente ilimitados. Con esta tarifa, te olvidás por completo de la congestión sin importar cuántos celulares, televisores y computadoras estén conectados al router en simultáneo.

Para los espíritus más nómades o los trabajadores que recorren campos y rutas productivas, el plan Itinerante arranca en $63.000 mensuales, permitiendo llevar la antena a cualquier punto del país e incluso cruzar las fronteras. Es la solución definitiva para quienes hacen temporada en la costa atlántica o viajan constantemente por trabajo y necesitan conectividad garantizada donde sea que frenen el vehículo.

Frente a frente: comparativa de los abonos disponibles

A continuación, un resumen claro para entender de un vistazo qué servicio se adapta mejor a tu bolsillo y a las rutinas digitales de tu hogar.

Plan de Servicio Precio Mensual Público Ideal Política de Datos Residencial Lite $38.000 Hogares con consumo moderado y uso diario Ilimitado (menor prioridad en hora pico) Residencial Estándar $56.100 Familias numerosas, gaming y teletrabajo Ilimitado (alta prioridad constante) Itinerante Básico $63.000 Viajeros frecuentes, casillas y motorhomes 50 GB / Ilimitado según ubicación geográfica Itinerante Ilimitado $87.500 Nómades digitales de tiempo completo Ilimitado global sin topes de velocidad

Rendimiento real en el mapa de la Provincia de Buenos Aires

El territorio bonaerense ostenta una geografía inmensa y realidades de conectividad extremadamente dispares. En ciudades del interior rural o zonas serranas, el terreno a veces dificulta el tendido de fibra óptica, dejando a los vecinos atados a servicios locales por radioenlace que pierden fuerza y se cortan con cada tormenta fuerte. En estos escenarios complejos, la conexión directa desde la órbita baja marca un antes y un después en la calidad de vida.

Incluso en los cordones más habitados del Gran Buenos Aires, donde proliferan barrios cerrados o extensas zonas de quintas, los cortes de internet por robos de cables o la saturación de los nodos barriales son un dolor de cabeza constante. Al depender únicamente de una vista despejada al cielo, la tecnología satelital esquiva por completo todos los problemas y limitaciones de la infraestructura terrestre local.

Los reportes diarios de usuarios a lo largo y ancho de la provincia indican que las velocidades de descarga promedio superan cómodamente los 150 Mbps, rozando a menudo los 250 Mbps. Esto significa en la práctica que descargar una película pesada toma apenas unos pocos minutos, y las videollamadas profesionales por Zoom o Meet fluyen sin el temido congelamiento de pantalla ni el audio robótico.

Requisitos y letra chica: lo que debés saber antes de comprar

Antes de ingresar los datos de la tarjeta en la web oficial, hay algunos detalles logísticos y técnicos que suman a la experiencia final. Para que no te lleves sorpresas económicas, es fundamental repasar los costos extra y cómo es el proceso de puesta a punto en tu domicilio.

Costo de logística y envío: Al valor promocional de la antena debés sumarle siempre unos $24.400 en concepto de gestión de entrega , garantizando que el paquete llegue seguro a la puerta de tu casa mediante un correo privado.

Al valor promocional de la antena debés sumarle siempre , garantizando que el paquete llegue seguro a la puerta de tu casa mediante un correo privado. Instalación totalmente autónoma: Olvidate de sacar turno y esperar semanas a que llegue el servicio técnico. Todo el sistema es autoinstalable en menos de 15 minutos utilizando una aplicación móvil gratuita que te va guiando paso a paso para apuntar al cielo.

Olvidate de sacar turno y esperar semanas a que llegue el servicio técnico. utilizando una aplicación móvil gratuita que te va guiando paso a paso para apuntar al cielo. Necesidad de visión despejada: La antena requiere un campo visual amplio y libre hacia arriba para no perder la señal de los satélites. Debés evitar colocarla bajo árboles tupidos, aleros de chapa o muy pegada a medianeras altas para no sufrir microcortes molestos.

La antena requiere un campo visual amplio y libre hacia arriba para no perder la señal de los satélites. para no sufrir microcortes molestos. Accesorios adicionales: Si tu vivienda es de dos plantas o tiene un terreno muy amplio y el router principal no alcanza a cubrir todo, podés adquirir un extensor de señal original por aproximadamente $175.000 adicionales para crear una red Wi-Fi en malla perfecta.

El salto espacial: balance final de la inversión

Analizando los números fríos en este arranque de año, el costo inicial por el hardware sigue representando un esfuerzo económico considerable para muchos, pero la inversión se amortiza rápido si valorás tu tiempo productivo y tu tranquilidad mental. Teniendo en cuenta la inflación, pagar $38.000 por mes no está muy alejado de lo que facturan hoy los proveedores tradicionales por planes premium, con la ventaja abismal de que el servicio satelital casi no sufre caídas imprevistas.

Para la enorme porción de bonaerenses que viven del teletrabajo, cursan carreras universitarias a distancia o administran un emprendimiento online, quedarse sin internet durante una tarde significa perder dinero y oportunidades concretas. Frente a esa exigente realidad cotidiana, asegurar una conexión veloz y constante deja de ser un lujo tecnológico para transformarse en una herramienta vital en la Argentina moderna.