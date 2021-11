Chascomús: le roban las ruedas del auto y se lo dejan apoyado en ladrillos

Durante la jornada de la mañana de este viernes, una pareja vecina de la ciudad de Chascomús fue víctima de un insólito robo cuando al levantarse para ir a trabajar se encontraron con la amarga sorpresa de que al auto de uno de los convivientes le faltaban las ruedas de rodado 13. El hecho tuvo lugar en calle Bolívar entre Washington y Juárez.

InfoZona pudo dialogar con Camilo Chientaroli, vecino de la ciudad lagunera, quien comentó que el auto es de su pareja, Milagros González. “Mi novia dejo el auto cerca de las 12 de la noche y hoy a al mañana cuando se levanta para ir a trabajar entra llorando y desesperada diciendo que le habían robado los neumáticos dejando el auto apoyado sobre unos ladrillos”, comenta Chientaroli con mucho enojo e indignación.

“Nosotros somos laburantes, no puede ser que nos pase esto. Te roban en todos lados, ahora en pleno centro, a hasta a los chicos le están sacando los celulares de la puerta de las escuelas, ya no sabes qué hacer. Está todo muy lindo con el pasto cortado y cuidadito pero ya no sabes qué hacer, si están todos o metidos o hacer justicia por mano propia. Es pleno centro, con cámaras por todos lados. Tenes cámaras en Mazzini y Juárez, después en Dorrego y Franklin” prosigue.

“Mi novia se estaba ahora yendo a hacer la denuncia. La denuncia para que le dieran acceso desde el Centro de Monitoreo a las cámaras, pero ahora no le quieren dar las cámaras. Yo no digo que los policías no recorren, por que los veo, pero estamos cansados de vivir así”, comenta.

El ensañamiento con el auto produjo una viralización de reacciones y repudios de enojo e indignación por las redes sociales. Son varios los vecinos y vecinas que se solidarizaron compartiendo el mal trago de la pareja.

Los mismos vecinos dan cuenta en comentarios de otros episodios de robo a plena luz del día; otros dan cuenta de modalidades violentas también a plena luz del día. Fue el propio Chientaroli quien en un posteo en su red personal de facebook estalló en enojo al señalar que “ya parece el gran Buenos Aires, ya no les importa si esta iluminado o no , si es de día o de noche, un nene, un laburante, ya no les importa nada manga de fisuras”.