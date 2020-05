Chascomús: Especialistas en marketing se unen para brindar herramientas digitales a negocios en tiempos de pandemia

“La unión hace la fuerza” El dicho es antiguo, pero en tiempos de pandemia se actualiza con una fuerza que atraviesa sectores, hemisferios e ideas. ¿Por qué luchar contra la corriente separados si se puede tomar el cauce del devenir histórico y económico que nos toca en el mismo bote?. La respuesta a esta pregunta la dan los nuevas cooperativas de trabajo donde queda atrás el paradigma de competir y surge un nuevo protagonista: el trabajo colaborativo.

CHARCO es un ejemplo local de este fenómeno. Chascomús Red de Comunicadores como su sigla lo indica es un grupo de profesionales de la comunicación que desde hace años brindaban por separado servicios de marketing digital, audiovisual, diseño y capacitaciones y ahora decidieron emprender juntos.

“Empezamos a charlar por cuestiones como precio mínimo de nuestros honorarios, o mejor dicho, precio justo. Intercambiamos dudas e incluso compartimos un poco de la preocupación sobre el impacto de la crisis en nuestra área y así de a poco nos dimos cuenta que tal vez era momento de buscar una solución conjunta. Dijimos: ellos no saben cómo vender online y nosotros queremos trabajar más que nunca en esta crisis. Tenemos que construir un puente. Así nació CHARCO.” cuentan los comunicadores locales.

“El municipio nos está dando una mano en darle forma a todo esto. Nosotros estamos trabajando de forma cooperativa en los hechos y dando los primeros pasos con la idea de conformarnos como colectivo en lo formal y en ese sentido desde el área de Producción municipal nos están ayudando muchísimo con asesoramiento”, agregan.

“Queremos trabajar, sí. Pero también queremos ayudar. Porque sabemos que mucha gente no tiene herramientas y se ve obligada hoy a vender de forma virtual y no sabe cómo encontrar sus clientes. Por eso fue bueno unirnos, armamos planes super accesibles pensando en que no es momento para hacer negocio con la necesidad".

"Cuando lo armamos pensamos en ese negocio de la esquina al que le compramos toda la vida y hoy vemos que está pasando un momento difícil. Hoy es tiempo de unirnos, ayudar y ayudarnos”, aseguraron.

Quien no comunica bien, pierde. Este concepto se actualiza con fuerza en tiempos de pandemia. “Lo sabemos y entendemos que es un universo complejo. Las vidrieras virtuales no funcionan como las físicas. Por eso además de contenido o gestión de redes hacemos capacitación".

"A veces el cliente quiere manejar su Instagram por ejemplo, y tiene incluso buenas ideas pero le faltan algunos tips, bueno creemos que esta pandemia también puede ser una buena oportunidad de dejar los miedos de lado y sumergirse en el comercio online que llegó para quedarse", contaron los creadores de la iniciativa.