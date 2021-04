Certificado de Reconocimiento ¿Qué es, para qué sirve y cómo hacerlo?

Con el auge de los cursos y carreras online, como creador de este modelo de aprendizaje debes crear un certificado de reconocimiento, a cada alumno, al finalizar los contenidos.

Si no sabes como realizarlos o no tienes tiempo en investigar, no te preocupes. A continuación, te enseñaremos el paso a paso como crear un certificado de reconocimiento en minutos y desde la comodidad de tu casa.

¿Qué es y para qué sirve el certificado de reconocimiento?

Un certificado de reconocimiento se trata de un documento que emite una institución/persona física que ha creado un curso para garantizar que, el alumno, ha terminado como corresponde el aprendizaje y está listo para salir al mercado laboral con los conceptos y practicas necesarias sobre el tema.

Y, entonces ¿Para qué sirven los certificados de reconocimiento? Su objetivo principal es garantizar, a cualquier otra persona, que el que posee este documento tiene los conceptos y practicas necesarias para el puesto o rol en la empresa.

¿Cómo hacer un certificado de reconocimiento para maestros en Canva? Guía Paso a Paso + Ejemplo

Sin dudas que, hacer un certificado de reconocimiento en Canva es una acción sumamente fácil y sencilla. En cuestión de minutos, podrás tenerlo diseñado y listo para entregar a tus estudiantes. ¿Estás listo? Vamos a hacerlo.

Dirígete a Canva haciendo clic aquí directamente. Inicia sesión con tu correo electrónico o contraseña. En caso de no tener una, registrarte en Canva te tomará unos minutos. Puedes hacerlo a través de Google, Facebook, Apple o introduciendo tu correo. Una vez dentro de la plataforma de diseño online, arriba a la derecha, te estará el buscador. Aquí, debes introduce la palabra “Certificados” y buscar el estilo que más te agrade o te convenza. Puedes modificarlo a tu gusto o dejarlo tal cual, la plataforma, te lo ofrece. Luego, completa con los datos de tu alumno y presiona en “Descargar”. Posteriormente, puedes imprimirlo y entregarlo presencialmente o puedes optar por enviarlo digitalmente.

Ejemplos de certificados de reconocimiento

Existen muchos ejemplos de certificados de reconocimiento, pero en uno de ellos, nunca puede faltar lo siguiente:

Nombre y Apellido de la persona o bien, la empresa en caso de auditoría o capacitación.

La palabra “Reconocimiento”.

Motivo por el cual se lo reconoce

Lugar

Fecha

Firma, logo y sello de la institución que emite

Frases o palabras motivadoras

¿Dónde descargar marcos para certificados de reconocimiento?

En Canva puedes encontrar muchos certificados de reconocimiento con marcos, incluso, puedes descargarlo desde la misma plataforma online.