Certificado de No Rodamiento: Qué es, Cuál es su uso y Modelo de Ejemplo

En el proceso de compra o venta de un vehículo, es común encontrarse con la necesidad de obtener diferentes documentos legales y administrativos. Uno de estos documentos es el certificado de no rodamiento, emitido por la concesionaria. En este artículo, te explicaremos qué es este certificado y te brindaremos información relevante sobre su uso y los beneficios que ofrece.

¿Qué es el certificado de no rodamiento?

El certificado de no rodamiento es un documento emitido por la concesionaria o el distribuidor de vehículos que indica que un automóvil en particular no ha estado en circulación durante un período específico.

Este certificado es válido por un tiempo determinado y puede ser solicitado por diversas razones, como la venta del vehículo, su importación o exportación, o incluso para demostrar que un automóvil ha estado fuera de uso.

Obtención del certificado de no rodamiento:

Para obtener el certificado de no rodamiento, debes comunicarte con la concesionaria donde adquiriste el vehículo o con la que tienes una relación comercial. Infórmales sobre tu solicitud de obtener un certificado de no rodamiento y pregunta sobre los documentos necesarios.

Uso y beneficios del certificado de no rodamiento

El certificado de no rodamiento puede ser útil en diversas situaciones. A continuación, te mostramos algunos de sus usos más comunes:

Venta de vehículos: Si estás vendiendo un automóvil que ha estado fuera de uso durante un período específico, el certificado de no rodamiento puede ser requerido por el comprador como una garantía de que el vehículo no ha sufrido desgaste o daños innecesarios. Importación y exportación: Al realizar transacciones internacionales de vehículos, es posible que las autoridades aduaneras soliciten un certificado de no rodamiento para demostrar que el automóvil no ha estado circulando en el país de origen antes de la exportación. Exención de impuestos y multas: El certificado de no rodamiento puede ser utilizado como una prueba para solicitar exención de impuestos o multas asociadas al período en que el vehículo no ha estado en uso. Pólizas de seguro: Al contratar un seguro para un vehículo 0km, es posible que la compañía aseguradora requiera un certificado de no rodamiento para verificar que el automóvil se encuentra sin rodar y en perfectas condiciones.

Ejemplo de Certificado de no rodamiento

A continuación, un ejemplo de Certificado de no rodamiento para presentar a una Compañía de Seguro. En este caso, el cliente pidió a la concesionaria el certificado para asegurar el vehículo antes de retirarlo de la concesionaria.