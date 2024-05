Crimen de Báez Sosa: Thomsen entre lágrimas pidió un nuevo juicio “justo” y dijo que reza por Fernando

Máximo Thomsen, uno de los condenados por el asesinato de Fernando Báez Sosa, rompió el silencio en una entrevista exclusiva con Telenoche desde la Alcaidía de Melchor Romero.

Durante la entrevista, por la cual trascendió que Canal 13 habría pagado una suma importante de dinero, Thomsen habló sobre la noche del 18 de enero de 2020 y sus sentimientos tras la condena.

Thomsen, condenado a prisión perpetua en febrero de 2023 por ser coautor de “homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por alevosía, en concurso ideal con lesiones leves”, describió su reacción al escuchar la sentencia.

“Fue algo horrible”, aseguró el joven de 24 años. “Cuando escuché lo que dijeron empecé a sentir hormigueo en todo el cuerpo. No me sentía bien, ya no estaba escuchando. Se me vino el mundo abajo”.

El condenado relató sus sensaciones posteriores a la pelea en Villa Gesell, diciendo que “sólo quería ir a comer y a dormir”. Además, manifestó que reza “todas las noches” para que la víctima “tenga paz” y pidió “perdón, perdón y perdón” a los padres de Báez Sosa.

“No pido que me perdonen, porque sé que si yo estuviese del otro lado, capaz que pensaría igual que ellos, pero sólo que sepan que lo que dicen que pasó no es así, es distinto” afirmó Thomsen

Sobre su vida en prisión, el condenado comentó: “Extraño a mi familia, mis amigos, poder hacer las cosas que me gustan, trabajar con mi papá. Él siempre me manda ‘te necesito’ y mi mamá también. Extraño mucho”. También destacó que el encierro es “horrible” y que lo único que le da fuerza para sobrellevarlo son las visitas semanales, que él y los otros condenados esperan con ansias.

En cuanto a la convivencia con el resto de los condenados, señaló: “Tenemos nuestras diferencias, pero seguimos siendo amigos”.

Finalmente, Thomsen reveló que conoció a una nueva novia en prisión.

“En este tiempo que estuve acá conocí a una persona que es muy importante en mi vida. Y también deseo mucho salir para buscarla. Es un pilar importante para mí. La extraño mucho y deseo que se termine la pesadilla para ir a abrazarla”, explicó.

Agregó que la relación comenzó a través de mensajes y que desde el primer día le contó todo sobre su situación, ya que no quería que ella se llevara una sorpresa.

La entrevista de Thomsen con Telenoche ha generado un fuerte impacto, reavivando el debate sobre el caso y sus implicancias.