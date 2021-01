Certificado de buena conducta – Requisitos, turnos y provincias

En muchas empresas, solicitar el certificado de buena conducta a cada entrevistado es una acción diaria. De esta manera, el empleador se asegura a quien esta contratando y que no va tener problemas en el futuro.

Si necesitas sacar el certificado de buena conducta, a continuación, te explicaremos el paso a paso en cada provincia de Argentina y los requisitos que necesitas para obtenerlo.

¿Qué es el certificado de buena conducta y para qué sirve?

El certificado de buena conducta o también conocido como certificado de antecedentes penales es una constancia de valor única que se emite desde la sede del Departamento de la Policía de cada provincia de la Argentina.

Este documento incluye todo tipo de delitos que se han procesado a nombre del solicitante. Además, en él se redacta a detalles sobre el mismo, comentando la sentencia que se le ha impuesto a la persona y si se ha realizado en tiempo y forma.

Requisitos para certificado de buena conducta

Los requisitos para solicitar el certificado de buena conducta son simples y no tendrías que tener problemas en conseguirlos para obtenerlo.

DNI original con el domicilio real actualizado. Original y 1 fotocopia de ambos lados.

2 fotos carnet (tamaño 4×4)

Si ya has solicitado el certificado de buena conducta por primera vez, solamente, debes llevar tu DNI (Documento Nacional de Identidad) y una fotocopia del mismo.

¿Cómo sacar el certificado de buena conducta por internet? Sacar turnos online

Obtener el certificado de buena conducta en todas las provincias de Argentina puede variar un poco sus requisitos. A continuación, te explicaremos como obtenerlo en ellas.

Tucumán

Para sacar el certificado de buena conducta en Tucumán debes seguir estos pasos:

Ingresa a la Pagina Oficial de la Policía de Tucumán o haz clic aquí. Completa los datos solicitados por el sitio web: DNI, lugar y completa el código de seguridad para verificar tu identidad. Una vez completo, presiona “Continuar”. ¡Listo! Tu turno esta agendado.

La pagina web se habilita todos los lunes a primera hora y solo posee un cupo para 100 personas. Estas se deben dirigir a la seccional correspondiente según la terminación del DNI.

Lunes: DNI terminados en 0 y 1.

Martes: DNI terminados en 2 y 3.

Miércoles: DNI terminados en 4 y 5.

Jueves: DNI terminados en 6 y 7.

Viernes. DNI terminados en 8y 9.

Recuerda que, el día del turno, si es tu primera vez debes presentar a la policía tu DNI original y una fotocopia, acta de nacimiento legalizada. Además, el costo del tramite completo (formularios y estampillas) es de 50 pesos argentinos.

Santiago del Estero

Si te encuentras o resides en Santiago del Estero, sacar el certificado de buena conducta es sencillo en esta provincia.

Dirígete a la Página Oficial del Gobierno > Sistema de Turnos > Certificado de Antecedentes (Buena Conducta) o haz clic aquí. Presiona en Sacar Turno. Selecciona el botón “Seleccionar Fecha”. Se desplegará un calendario y elije el día más conveniente. Presiona “Continuar”. Elije una franja horaria de tu preferencia. Completa el formulario con tus datos personales. Una vez finalizado, presiona “Continuar”. Verifica que todos los datos estén correctos y presiona el botón “Finalizar”

¡Listo! Ahora espera el día y horario elegido para presentarte en Departamento de Reconocimiento Ciudadano. Recuerda que, la duración del trámite, es de unos 15 a 25 minutos aproximadamente según la cantidad de persona que se presenten.

Entre Ríos

Para sacar el certificado de buena conducta en Entre Ríos los pasos son similares a las otras provincias.

Ingresa a la Pagina Oficial de la Policial de Entre Ríos > Trámites > Personales > Certificado de Buena Conducta > Solicitar o haz clic aquí y te llevará directamente. Complete los campos vacíos con sus datos personales y presiona “Continuar” Selecciona una fecha disponible. Elije un horario y confirma el turno.

Si por asuntos personales no puedes asistir al trámite, el gobierno de Entre Ríos, solicita a cada persona cancelar el turno. Al no realizarlo, el DNI se bloqueará en el sistema por 3 días impidiendo que no puedas sacar turno hasta que finalice esa penalización.

Chaco

Solicitar el certificado de buena conducta en la provincia de Chaco cambia con respecto a las otras provincias mencionadas. A continuación, te explicaremos el paso a paso para obtener este papel sin problemas.

Ve a la Pagina de Chaco > Trámites > Escribe el nombre del certificado > Solicitar Turno > Buena conducta Provincial o haz clic aquí para dirigirte directamente. Completa el Paso 1 “Generar Formulario. Introduciendo tus datos personales y al finalizar presiona el botón verde “Generar Formulario”. Imprimí el Formulario y la boleta de pago. Abona las tasas para obtener el certificado de buena conducta. Saca una foto del comprobante y adjúntalo en el Paso 3 con foto de tu DNI y partida de nacimiento. Una vez realizado todos estos pasos, debes esperar hasta que este finalizado y puedas imprimirlo desde el paso 4.

Certificado buena conducta online

Si vives en la provincia de Mendoza, Santa Fe (incluye la ciudad de Rosario), Catamarca y San Luis puedes realizarlo desde la comodidad de tu casa ingresando a la pagina oficial de Argentina. Si no sabes como realizar este trámite desde la web sigue estos pasos.

Ingresa a la Pagina Oficial de Argentina > Ministerio de Justicia > Registro Nacional de Reincidencia > Certificado de Antecedentes Penales o puedes hacer clic aquí. Contesta la pregunta ¿Tenes DNI argentino? Si la respuesta es sí, sigue leyendo. Si por casualidad no lo tienes, deberás realizar el trámite presencialmente. Sigue respondiendo las preguntas, la segunda será ¿Cuántos años tienes? Si eres menor tus padres te tendrán que acompañar personalmente. Si eres mayor, sigue respondiendo. Elije la opción de tu preferencia. Si seleccionas las dos primeras (Clave Fiscal o Banelco) el sistema te permitirá realizar el tramite online. Con la seleccion de la tercera, puedes solicitar la clave fiscal nivel 2 en AFIP. Si seleccionaste la opción de Clave Fiscal, presiona en “Comenzar Ahora” e ingresa a la plataforma de AFIP con tu contraseña. Ve al servicio de registro nacional de reincidencia > TAD Reincidencia” Completa el formulario, selecciona el nivel de urgencia que tienes y la forma de pago. Abona el dinero y espera a recibir tu certificado en tu correo según la modalidad de urgencia seleccionada.

F.A.Q: Preguntas frecuentes acerca certificado de buena conducta

¿Es lo mismo certificado de buena conducta que antecedentes penales?

Si. El mismo certificado puede tener dos nombres distintos. Según donde te encuentres, las personas y el gobierno puede mencionar un nombre o el otro.

¿Se puede sacar el certificado de buena conducta nacional?

El certificado de buena conducta se realiza en base a la provincia donde estés viviendo en la actualidad y donde hayas realizado los delitos.

¿Puedo realizar el trámite online?

Si, puedes obtenerlo de manera online si posees todos los requisitos que hemos nombrado anteriormente. Ingresando aquí puedes enterarte sobre todo lo que necesitas y si no posees los requisitos, deberás sacar un turno para asistir presencialmente.