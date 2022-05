Censo 2022: ¿Hay que presentar DNI, mail o dar el apellido?

En pocas horas comenzará el Censo Nacional 2022. Y a medida en que la fecha se acerca, surgen las dudas. Una de las que más se repite es acerca de la confidencialidad del cuestionario: ¿Hay que presentar el DNI? ¿Es necesario dar el apellido? En caso de contestarlo de modo online, ¿piden el mail?

Aquí te brindamos las respuestas:

¿Hay que presentar el DNI?

Las personas que respondan al censo de modo presencial —es decir, aquellas que reciban en sus hogares al censista— no tendrán que presentar el DNI. Tampoco deberán hacerlo quienes opten por completar el Censo Digital —se puede responder de modo online en la web https://digital.censo.gob.ar/#/ hasta el 18 de mayo inclusive—.

“El cuestionario censal no solicita DNI”, explica el INDEC. Y aclara que las personas que contesten a través de internet el censo deben poner su número de documento y día y mes de nacimiento “en una pantalla temporal que se utiliza para verificar que quien va a entrar a responder el Censo digital es una persona humana, y no un robot, con la edad suficiente (a partir de los 14 años es lo que requiere el Censo) para contestar en nombre de todos los miembros del hogar”.

De todos modos, se remarca, esta “validación” se requiere “únicamente para el ingreso al cuestionario digital”. Y una vez que se habilita el ingreso a la página, “se descarta ese dato” y la información suministrada “no se guarda, almacena ni persiste en ninguna tabla, base de datos o archivo de almacenamiento de cualquier tipo”.

¿Es necesario dar el apellido?

No, no hace falta dar el apellido. El cuestionario censal no pide datos como nombre o apellido, ya que toda la información es confidencial.

¿Piden el mail?







Solo quien responda el Censo Digital tendrá que dar su dirección de email. Pero esto será, al igual que con el dato del DNI, para verificar en la página de internet que quien contesta es una persona y no un robot. Esa información “no se guarda” ni tampoco se almacena, aclaró el INDEC.