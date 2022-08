Causa Vialidad: Cristina Kirchner hará hoy su descargo a través de las redes sociales

Tras las nueve audiencias en las cuales se presentaron las evidencias contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el fiscal federal Diego Luciani concluyó ayer sus alegatos en el juicio oral pidiendo que sea condenada e inhabilitada a ejercer cargos públicos.

En ese marco, Cristina Kirchner solicitó ampliar su declaración indagatoria. “He instruido a mi abogado para que, a los efectos de poder ejercer efectivamente mi derecho a defensa en juicio, solicité la ampliación de mi declaración indagatoria para la audiencia del día de mañana, 23 de agosto”, señaló en sus redes sociales. Casi en forma inmediata, la solicitud fue rechazada por el tribunal.

Si bien técnicamente un imputado puede utilizar cualquier momento del juicio para declarar, las veces que quieran, ese período termina al momento de iniciarse los alegatos; que es el momento de evaluar, para cada parte, todo lo que sucedió en el proceso.

Al tomar conocimiento de la determinación del Tribunal la Vicepresidenta anunció que a las 11 horas realizará una transmisión en vivo a través de sus redes sociales para responder una serie de elementos que el fiscal incluyó en su alegato y que no habían sido planteados cuando se formularon los cargos del proceso.

Cristina Kirchner aseguró que los fiscales, en abierta violación del principio de defensa, montaron en su acusación cuestiones que nunca habían sido planteadas.



Críticas de la oposición al requerimiento

La oposición volvió apoyar el desempeño de los fiscales y criticaron a la vicepresidenta por solicitar ampliar su declaración indagatoria. Mario Negri, diputado Nacional por Córdoba y presidente del Bloque de la UCR: “No hay relato que pueda hacer temblar la fuerza de las pruebas que los fiscales presentaron en la causa Vialidad. Cristina hizo ya su alegato en 2019, cuando a los gritos dijo que la Historia la había absuelto y eran los jueces los que debían rendir cuentas. Se equivocó: la Historia no la absuelve ni la absolverá”.

María Eugenia Talerico, ex vicepresidente de la Unidad de Investigación Financiera: “No hay privilegios si la ley no lo prevé. No corresponde. Cristina Fernández de Kirchner, los alegatos se pronuncian en base a la plataforma fáctica del juicio, establecida por los requerimientos de elevación”.

Ricardo López Murphy, Diputado Nacional por la Ciudad de Buenos Aires: “Haga su acto de stand up para que la aplaudan las mismas focas de siempre, Cristina Fernández de Kirchner. Dese un último gusto. Las pruebas son enormes y contundentes. No se va a poder escapar de la condena legal y el repudio social será colosal”. Alfonso Prat-Gay, ex Ministro de Economía: “Hay olor a pánico a la verdad”.