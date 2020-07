Castelli: Se flexibilizan actividades y amplía el horario comercial

Tras una reunión del Comité de Crisis de Castelli,.se definió ampliar el horario de atención comercial, flexibilizar las salidas recreativas y entrenamientos deportivos, siempre haciendo hincapié en la importancia de conservar el distanciamiento social, reforzando las medidas de higiene y con el uso obligatorio de barbijo en la vía pública.

El Intendente Francisco Echarren y el Secretario de Salud Mariano Akino mantuvieron una reunión este domingo con el Presidente de la Cámara de Comercio de Castelli y acordaron una serie de medidas a fin de que el circuito económico de la ciudad no se vea más afectado. Al mismo tiempo, apuntando al cuidado de la salud emocional de los vecinos, se autorizan nuevamente las salidas recreativas y entrenamientos deportivos.

Las nuevas medidas que comenzaron a regir este lunes 13, son las siguientes:

Horario Comercial de 7 a 13hs y de 15 a 19hs

Delivery hasta las 23hs

Proveedores: carga y descarga en el exterior de cada comercio

Cierre del Acceso Norte desde las 22 a las 6hs

Se restablecen las salidas recreativas y caminatas con el cronograma anterior

Se retoman las prácticas deportivas con el mismo esquema

La responsabilidad de todos los vecinos es fundamental en esta etapa en la que se deben extremar los cuidados de higiene, bioseguridad y conservar la distancia social.

Las reuniones sociales no están autorizadas aún y se solicita a la comunidad hacer un uso consciente de las posibilidades de apertura de actividades, evitar salir a la vía pública en los horarios no autorizados o realizar viajes no urgentes a ciudades vecinas o del AMBA.

Castelli cuenta en estos momentos con circulación viral a nivel local y de respetar las restricciones establecidas, depende la continuidad de esta nueva etapa.