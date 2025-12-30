En los últimos días del año, las promociones en supermercados vuelven a concentrar la atención de quienes buscan adelantar compras o aprovechar oportunidades de ahorro. En ese contexto, las cadenas líderes refuerzan sus ofertas con descuentos que apuntan a productos de uso cotidiano y alto impacto en el presupuesto familiar.

Carrefour activó un 2×1 en pequeños electrodomésticos

Carrefour lanzó una promoción de 2×1 en pequeños electrodomésticos, en el marco de las ofertas por las Fiestas de fin de año. La principal ventaja es que los productos se pueden combinar libremente y se descuenta siempre el artículo de menor valor.

La iniciativa está disponible tanto en sucursales con sector electro como a través de la tienda online, lo que amplía las opciones para acceder a la promoción desde cualquier punto del país.

Cómo funciona el 2×1 y qué tener en cuenta

El mecanismo del descuento es simple y automático al momento de la compra. Al elegir dos productos incluidos en la promoción, el sistema descuenta el de menor precio.

Algunos puntos clave del beneficio:

Se pueden combinar distintos tipos de pequeños electrodomésticos

El descuento aplica sobre el producto de menor valor

Es válido tanto en tiendas físicas como online

No requiere membresías ni cupones adicionales

Esto permite armar combinaciones estratégicas y maximizar el ahorro final.

Qué tipo de productos entran en la promoción

La propuesta incluye una amplia variedad de pequeños electrodomésticos de uso cotidiano, sin limitarse a un solo rubro. Entre los más buscados aparecen:

Freidoras de aire

Cafeteras

Tostadoras

Sandwicheras

Batidoras y licuadoras

La oferta apunta a productos de cocina y hogar, ideales tanto para renovar equipamiento como para compras planificadas.

Hasta cuándo está vigente la promoción de Carrefour

Según informó la cadena, el 2×1 en pequeños electrodomésticos estará vigente hasta el 5 de enero de 2026 inclusive. Una vez finalizado ese plazo, los productos volverán a su precio habitual, salvo nuevas promociones puntuales.

Los carteles identificatorios con la leyenda “2×1 en seleccionados de pequeños electrodomésticos” ya están visibles en los locales participantes y en la tienda online.

Otras ofertas en electrodomésticos de fin de año

Además de Carrefour, otras cadenas de supermercados también activaron descuentos fuertes en el rubro electro. En los últimos días de diciembre, Coto lanzó promociones en televisores y aires acondicionados, con rebajas que alcanzan hasta 30% para clientes adheridos a su programa de fidelización.