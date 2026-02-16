¡Explota Jujuy! Carnaval de los Tekis 2026: Cronograma de la última noche, accesos y guía para el turista

San Salvador de Jujuy vive hoy, lunes 16 de febrero, una de las jornadas más vibrantes de su historia reciente. El Carnaval de los Tekis 2026 llega a su clímax en la Ciudad Cultural con una ocupación hotelera que roza el 100% y una marea de turistas que ha transformado la capital jujeña en el epicentro de la fiesta nacional. Si estás leyendo esto desde la fila de ingreso, planificando tu noche o buscando información de último minuto sobre la transmisión, esta es la guía definitiva con los datos operativos y logísticos que necesitás saber ahora mismo.

La edición 2026 ha superado las expectativas de convocatoria, consolidando al evento no solo como un recital, sino como una experiencia cultural inmersiva. Con un despliegue técnico renovado y un sistema de seguridad reforzado, la última gran noche promete ser histórica. A continuación, desglosamos la grilla, los precios actualizados de remanentes y los consejos de seguridad para que tu única preocupación sea disfrutar del carnaval.

Cronograma y Artistas: Quiénes tocan hoy lunes 16 de febrero

La grilla de esta noche está diseñada para mantener la energía al máximo hasta el amanecer. La organización ha confirmado que los horarios se respetarán estrictamente para garantizar el flujo de gente en el predio. El cierre estelar, como es tradición, estará a cargo de los anfitriones, pero la previa cuenta con pesos pesados de la música popular y el rock nacional.

Para este lunes de carnaval, el escenario principal vibrará con la siguiente alineación confirmada:

20:00 hs: Apertura de puertas y DJ Set (Cumbia 420 y Reggaeton Old School).

Apertura de puertas y DJ Set (Cumbia 420 y Reggaeton Old School). 21:30 hs: Bandas locales y ganadores del certamen Pre-Carnaval.

Bandas locales y ganadores del certamen Pre-Carnaval. 23:00 hs: Artistas invitados de Cuarteto (La Konga o similar según rotación anual).

Artistas invitados de Cuarteto (La Konga o similar según rotación anual). 00:45 hs: Show de luces y percusión interactiva.

Show de luces y percusión interactiva. 01:30 hs: Los Tekis (Show central extendido con invitados sorpresa).

(Show central extendido con invitados sorpresa). 03:30 hs: Cierre con DJ internacional y fiesta de espuma masiva.

Es vital que consideres llegar temprano. Los accesos a la Ciudad Cultural suelen congestionarse a partir de las 22:00 horas. Si tenés entrada general, la recomendación experta es ingresar antes de las 21:00 para asegurar una buena ubicación visual cerca de las pantallas gigantes laterales.

Precios de Entradas y Disponibilidad de Remanentes

A esta altura del evento, la mayoría de los tickets VIP están agotados, pero el sistema de venta oficial suele liberar un pequeño lote de entradas generales en las boleterías físicas del predio. La reventa no oficial es un riesgo alto este año debido a la implementación de los nuevos códigos QR dinámicos, por lo que recomendamos evitar transacciones fuera de las plataformas autorizadas.

A continuación, presentamos una tabla comparativa con los valores de referencia para esta última jornada y los servicios que incluye cada sector, fundamental para quienes deciden asistir a último momento.

Sector Precio Estimado (ARS) Disponibilidad Incluye Campo General $35.000 – $45.000 Media / Baja Acceso a predio, baños generales, puestos gastronómicos. Platea Preferencial $75.000 – $90.000 Últimos lugares Ubicación sentada (sin numerar), barra exclusiva, baños VIP. Espacio No Somos Nada (VIP) $150.000+ AGOTADO Catering, bebidas libres, acceso diferenciado, vista frontal. Abono Carnaval (4 noches) Consultar en boletería No disponible Válido solo para canje previo.

Recordá que estos valores pueden sufrir modificaciones en boletería según la demanda de las últimas horas. Se aceptan tarjetas de crédito, débito y billeteras virtuales, aunque la conectividad puede ser intermitente debido a la saturación de antenas en la zona; llevar efectivo para gastos menores dentro del predio sigue siendo una estrategia inteligente.

Sistema Cashless y Gastronomía: Cómo consumir dentro del predio

Para la edición 2026, el Carnaval de los Tekis ha migrado completamente al sistema “Cashless Full”. Ya no se acepta efectivo en las barras ni en los food trucks. Es indispensable que cargues tu tarjeta o pulsera en los puntos de carga habilitados antes de ingresar a la zona de mayor concentración para evitar filas innecesarias.

Los puntos de carga están distribuidos en el acceso principal y en los laterales del campo. Un dato clave para el ahorro: si cargás saldo a través de la app oficial del evento antes de llegar, podés obtener bonificaciones en bebidas seleccionadas. Al finalizar la noche, la devolución del saldo restante se puede solicitar vía web, un proceso que suele habilitarse 48 horas después del evento.

Cerveza y Fernet: Los precios rondan los estándares de festivales nacionales masivos.

Los precios rondan los estándares de festivales nacionales masivos. Gastronomía regional: No dejes de probar las empanadas jujeñas y el locro pulsudo en los puestos del sector norte, que ofrecen una alternativa de calidad frente a la comida rápida tradicional.

No dejes de probar las empanadas jujeñas y el locro pulsudo en los puestos del sector norte, que ofrecen una alternativa de calidad frente a la comida rápida tradicional. Hidratación: Hay puestos de hidratación gratuita, pero es obligatorio llevar tu propio vaso reutilizable o adquirir el del evento, ya que no se entregan descartables por normativa ambiental municipal.

Accesos, Transporte y Seguridad: El Operativo 2026

La Secretaría de Seguridad Vial de la provincia ha desplegado un operativo cerrojo alrededor de la Ciudad Cultural. Si te movés en vehículo particular, tené en cuenta que los cortes de tránsito comienzan a las 18:00 horas en las avenidas circundantes. El estacionamiento en las inmediaciones es limitado y tarifado por cooperativas autorizadas.

La mejor opción es el transporte público. Se han dispuesto unidades de refuerzo que salen desde la Vieja Terminal y la Nueva Terminal de Ómnibus con frecuencia de 15 minutos durante toda la madrugada. Los taxis y remises tienen paradas exclusivas designadas para el descenso y ascenso seguro de pasajeros.

Elementos prohibidos: El control en el ingreso es estricto. No se permite el acceso con:

Conservadoras ni heladeras portátiles.

Bebidas alcohólicas o envases de vidrio.

Elementos cortopunzantes o aerosoles (desodorantes grandes, etc.).

Pirotecnia de cualquier tipo.

Camisetas de fútbol de clubes nacionales (para evitar roces, se sugiere ir con ropa cómoda o disfraz de carnaval).

Clima y Recomendaciones de Salud

El pronóstico para la noche de este lunes 16 de febrero indica una temperatura agradable, oscilando entre los 22°C al inicio y 18°C hacia la madrugada. Sin embargo, la humedad es alta y hay una leve probabilidad de chaparrones aislados hacia el final de la noche. Llevar un piloto liviano o capa de lluvia descartable es una precaución casi obligatoria en el verano jujeño.

Desde el punto de vista sanitario, el SAME mantiene puestos de avanzada dentro del predio. Si venís desde Buenos Aires u otras zonas de llanura, recordá mantenerte hidratado y moderar el consumo de alcohol, ya que, aunque la capital no tiene gran altitud, el cansancio acumulado del carnaval y el calor pueden generar golpes de presión.

¿Por qué este Carnaval es estratégico para el turismo?

Más allá de la fiesta, el Carnaval de los Tekis se ha posicionado como un motor económico vital para el NOA. La afluencia de turistas de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires ha generado un derrame económico récord en 2026. Para el viajero, esto significa que la infraestructura de servicios está al límite. Si aún no tenés alojamiento confirmado para esta noche, te sugerimos buscar opciones en localidades aledañas como Yala o Palpalá, que ofrecen una conexión rápida por autopista y suelen tener mayor disponibilidad que el microcentro.

Viví la experiencia con responsabilidad. El carnaval es alegría, es chaya, es harina y albahaca. Respetar las costumbres locales y el entorno natural es parte del pacto tácito de quienes visitan Jujuy. ¡A disfrutar de la última gran noche!