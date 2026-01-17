Carnaval 2026: Cuándo es el primer fin de semana XL del año y los mejores destinos para viajar

El calendario de feriados 2026 en Argentina ya tiene marcado su primer gran descanso extendido. Tras un enero sin interrupciones laborales a nivel nacional, el feriado de Carnaval se posiciona como la oportunidad ideal para las familias y turistas que buscan una escapada antes del inicio del r lectivo. Este año, la festividad llega a mediados de febrero, ofreciendo cuatro días consecutivos de descanso que prometen movilizar a millones de personas hacia los principales focos culturales y turísticos del país.

Fechas confirmadas: el primer fin de semana XL de 2026

De acuerdo con el calendario oficial establecido por el Ministerio del Interior, los feriados nacionales inamovibles de Carnaval para este año son:

Lunes 16 de febrero

Martes 17 de febrero

Al sumarse al sábado 14 y al domingo 15, se conforma un fin de semana extralargo de cuatro días. Esta configuración es clave para la industria turística, ya que permite planificar viajes de media distancia sin la necesidad de solicitar días adicionales de licencia. Al ser feriados nacionales, rigen las normas de descanso dominical: quienes deban trabajar en estas jornadas tienen derecho a percibir una remuneración doble, según lo establece la Ley de Contrato de Trabajo.

Los epicentros del festejo: dónde viajar en Carnaval

Argentina ofrece experiencias de carnaval radicalmente distintas según la región. Para 2026, los destinos clásicos ya preparan sus grillas de eventos:

Gualeguaychú y el Litoral

El Carnaval del País en Entre Ríos es el espectáculo a cielo abierto más grande de Argentina. Del 7 al 28 de febrero, el Corsódromo de Gualeguaychú recibirá a las comparsas Marí Marí, Papelitos y O’Bahía en una competencia de despliegue escénico y carrozas monumentales. Corrientes, por su parte, reafirma su título de Capital Nacional del Carnaval con sus desfiles en el Nolo Alías, donde el brillo y el sonido de las escuelas de samba son los protagonistas.

La Quebrada de Humahuaca en Jujuy

Para quienes buscan una conexión con las tradiciones andinas, el Carnaval de Jujuy es una experiencia mística. El desentierro del “diablo” (Pujllay) da inicio a una semana de baile, música con anatas y erkenchos, y el uso ritual de talco, albahaca y espuma en localidades como Tilcara, Humahuaca y Purmamarca. Los festejos centrales se concentran precisamente entre el 14 y el 17 de febrero.

Córdoba y el Cosquín Rock

La provincia de Córdoba combina la naturaleza de las sierras con uno de los festivales más importantes de América Latina. El Cosquín Rock 2026 ya confirmó su realización para los días 14 y 15 de febrero en el Aeródromo de Santa María de Punilla. Es el destino predilecto para los jóvenes que aprovechan el feriado para combinar música en vivo con las playas del río San Antonio.

Claves para la planificación del viaje

Al ser el fin de semana más demandado del verano, la planificación anticipada es fundamental. Los paquetes turísticos para destinos como las Cataratas del Iguazú, Merlo o San Rafael ya registran niveles de reserva superiores al 60% para mediados de enero.

Un dato relevante para 2026 es que el Carnaval cae antes que en el año anterior, lo que suele alejar la fecha de la vuelta a clases en la mayoría de las provincias.