Carnaval 2026: Cuándo es el fin de semana largo XXL y cuáles son los mejores destinos para viajar

El calendario de feriados de 2026 en Argentina trae una de las noticias más esperadas por quienes buscan un respiro en la rutina: el fin de semana largo de Carnaval. Esta festividad, que combina tradición, cultura y color en cada rincón del país, se presenta este año con una configuración ideal de cuatro días consecutivos para planificar una escapada o disfrutar de los eventos locales.

Fechas confirmadas: El primer “finde XXL” del año

En 2026, los feriados nacionales de Carnaval caen a mediados de febrero. Al ser feriados inamovibles por ley, la estructura del descanso queda conformada de la siguiente manera:

Sábado 14 de febrero: Inicio del fin de semana (coincide con el Día de San Valentín).

Domingo 15 de febrero: Descanso dominical.

Descanso dominical. Lunes 16 de febrero: Feriado Nacional de Carnaval.

Martes 17 de febrero: Feriado Nacional de Carnaval.

De esta forma, los argentinos contarán con 4 días de descanso total, retomando la actividad laboral recién el miércoles 18 de febrero. Es, sin duda, la ventana turística más fuerte de la temporada de verano después de la primera quincena de enero.

Dónde vivir el Carnaval 2026: Los destinos protagonistas

Argentina ofrece experiencias de carnaval muy diversas según la región. Aquí te detallamos qué esperar de los puntos más emblemáticos para este año:

Gualeguaychú, Entre Ríos: El Carnaval del País

La edición 2026 del espectáculo a cielo abierto más grande de Argentina ya está en marcha. Durante el fin de semana largo, el Corsódromo José Luis Gestro recibirá a las comparsas Marí Marí, Papelitos, O’Bahía y Ará Yeví, que compiten por el trono. Se espera un lleno total para las noches del sábado 14 y domingo 15. Las entradas generales ya se encuentran a la venta con beneficios especiales para residentes entrerrianos.

Quebrada de Humahuaca, Jujuy: El desentierro del diablo

Para quienes buscan una conexión mística, Jujuy es el destino. En localidades como Tilcara, Humahuaca y Purmamarca, el Carnaval se vive con el tradicional “desentierro del pujllay”. Miles de personas se reúnen al son de las anatas y el papel picado en una celebración que funde las creencias andinas con las españolas. Es fundamental reservar alojamiento con mucha antelación, ya que la capacidad hotelera suele agotarse meses antes.

Corrientes: La Capital Nacional del Carnaval

Con desfiles en el Corsódromo Nolo Alías y los famosos “Shows de Comparsas” en el Anfiteatro Cocomarola, Corrientes ofrece un despliegue de lujo y sonido inigualable. Las comparsas Ara Berá y Sapucay son las grandes atracciones de una fiesta que se extiende durante todo el mes de febrero, pero que alcanza su punto máximo en el fin de semana largo.

Otros eventos destacados de febrero 2026

No todo es murga y comparsa; el fin de semana largo también coincide con grandes festivales musicales:

Cosquín Rock (Córdoba): Se llevará a cabo el 14 y 15 de febrero en el Aeródromo de Santa María de Punilla. Una opción ideal para quienes prefieren combinar el feriado con el mejor rock nacional e internacional.

Se llevará a cabo el en el Aeródromo de Santa María de Punilla. Una opción ideal para quienes prefieren combinar el feriado con el mejor rock nacional e internacional. Fiestas en la Costa Atlántica: Mar del Plata y Villa Gesell suelen organizar corsos populares y recitales gratuitos frente al mar durante los cuatro días del receso.

Recomendaciones para el viajero

Debido a que el 2026 presenta una alta demanda de turismo interno para estas fechas, tené en cuenta estos consejos: