Campanópolis: el pueblo medieval a una hora de Buenos Aires para una escapada de ensueño

Cercano a la Ciudad de Buenos Aires, a tan solo una hora en auto, se encuentra Campanópolis, un curioso y mágico pueblo que evoca la estética de una aldea medieval. Este destino se presenta como una opción ideal para quienes buscan una escapada express.

Ubicado en González Catán, Campanópolis destaca por su arquitectura única, con diversas casas construidas al estilo medieval europeo, que parecen sacadas de un cuento. Según su sitio web oficial, la aldea está formada por construcciones unidas por callejuelas adoquinadas, pasajes, y lugares secretos que invitan a la exploración.

Los visitantes pueden disfrutar de un encantador recorrido a través de las doce Casitas del Bosque, rodeadas de fuentes, lagos, puentes de quebracho y un molino de viento holandés. Además, se encuentran una capilla colonial y una locomotora con vagones, haciendo de este lugar un espacio ideal para la fotografía y la aventura.

CÓMO NACIÓ CAMPANÓPOLIS: LA HISTORIA DE ESTE MÁGICO PUEBLO

La historia de Campanópolis se remonta a su fundador, Don Antonio Campana, quien después de enfrentar una enfermedad decidió dedicar su vida a la construcción de esta aldea. Aunque no tenía formación en arquitectura, su visión era clara y logró materializarla.

En 1976, Don Antonio adquirió el predio, que había sido expropiado por el CEAMSE. Tras una ardua lucha judicial, logró recuperarlo y utilizó materiales de antiguas demoliciones para dar forma a este mágico refugio. Con el tiempo, combinó diferentes estilos arquitectónicos en medio de bosques que él mismo sembró.

DÍAS Y HORARIOS DE APERTURA Y VALOR DE LAS ENTRADAS

Miércoles, jueves, viernes y sábados : abierto de 9 a 17 horas.

Las entradas tienen un valor de $20.000 . Menores de dos años y personas con discapacidad (que presenten su certificado vigente) tienen acceso gratuito.

Los horarios de apertura son rotativos, por lo que se aconseja estar atento a la sección de compra de entradas en el sitio web. Los tickets se pueden adquirir en línea e incluyen una visita guiada por el predio.

CÓMO LLEGAR DESDE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Para acceder a Campanópolis en auto desde la Ciudad de Buenos Aires, se debe tomar Avenida General Paz en dirección al oeste y continuar hasta la intersección con Avenida Juan Manuel de Rosas (Ruta 3).

Una vez en la Ruta 3, se deben recorrer aproximadamente 31 kilómetros, hasta llegar al kilómetro 31,200, donde se encuentra el acceso señalizado hacia Campanópolis. En ese punto, girar por la calle Bariloche y seguir los carteles internos que conducen a la entrada del predio.