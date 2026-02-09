Trágico accidente: Camionero murió ahogado tras caer con su camión desde un puente

Un trágico accidente en la ruta nacional 123 dejó como saldo la muerte de un camionero de 67 años, identificado como Américo Alvarado. El hecho ocurrió cuando su vehículo cayó desde un puente sobre el río Miriñay, en cercanías de la localidad de Mercedes, Corrientes. Otros automovilistas advirtieron la situación y dieron aviso inmediato a las autoridades.

Detalles del accidente

De acuerdo con las primeras investigaciones, el camión transportaba una carga de arroz cuando, por razones que aún se indagan, perdió el control, cruzó el guardarraíl y cayó al vacío, quedando parcialmente sumergido en el cauce del río. Los peritos trabajan sobre la hipótesis de un despiste involuntario que derivó en este trágico siniestro.

El operativo de rescate se vio complicado por las pocas horas de luz y las difíciles condiciones del terreno ribereño. Tres dotaciones de bomberos de diferentes jurisdicciones trabajaron de manera coordinada durante la madrugada para recuperar el cuerpo del conductor. Utilizaron herramientas hidráulicas y cuerdas especiales para acceder a la cabina del camión sumergido.

Operativo de rescate arduo y complejo

Las autoridades informaron que la extracción completa del camión acoplado debió postergarse para garantizar las condiciones óptimas de trabajo. Personal de la Comisaría de Mercedes y la Policía Rural permanece en el lugar, custodiando la escena y regulando el tránsito vehicular. Según el informe oficial, “el operativo de rescate fue complejo y requirió el apoyo de bomberos de otra jurisdicción”.