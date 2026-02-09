Trágico accidente: Camionero murió ahogado tras caer con su camión desde un puente

Eric Olivera
Camionero de 67 años murió ahogado tras caer con su vehículo en un puente en Corrientes

Un trágico accidente en la ruta nacional 123 dejó como saldo la muerte de un camionero de 67 años, identificado como Américo Alvarado. El hecho ocurrió cuando su vehículo cayó desde un puente sobre el río Miriñay, en cercanías de la localidad de Mercedes, Corrientes. Otros automovilistas advirtieron la situación y dieron aviso inmediato a las autoridades.

Detalles del accidente

De acuerdo con las primeras investigaciones, el camión transportaba una carga de arroz cuando, por razones que aún se indagan, perdió el control, cruzó el guardarraíl y cayó al vacío, quedando parcialmente sumergido en el cauce del río. Los peritos trabajan sobre la hipótesis de un despiste involuntario que derivó en este trágico siniestro.

Ley de Inocencia Fiscal: ARCA reglamentó el nuevo blanqueo ¿En qué beneficia al contribuyente?
Mirá también:

Ley de Inocencia Fiscal: ARCA reglamentó el nuevo blanqueo ¿En qué beneficia al contribuyente?
1770642854607

El operativo de rescate se vio complicado por las pocas horas de luz y las difíciles condiciones del terreno ribereño. Tres dotaciones de bomberos de diferentes jurisdicciones trabajaron de manera coordinada durante la madrugada para recuperar el cuerpo del conductor. Utilizaron herramientas hidráulicas y cuerdas especiales para acceder a la cabina del camión sumergido.

Operativo de rescate arduo y complejo

Las autoridades informaron que la extracción completa del camión acoplado debió postergarse para garantizar las condiciones óptimas de trabajo. Personal de la Comisaría de Mercedes y la Policía Rural permanece en el lugar, custodiando la escena y regulando el tránsito vehicular. Según el informe oficial, “el operativo de rescate fue complejo y requirió el apoyo de bomberos de otra jurisdicción”.

Conmoción en Córdoba por la muerte de un hombre tras un ataque masivo de abejas
Mirá también:

Conmoción en Córdoba por la muerte de un hombre tras un ataque masivo de abejas
Compartir este artículo
plan viviendas provincia de buenos aires 2026
Plan de viviendas Provincia de Buenos Aires 2026: inscripción, requisitos y programas vigentes
Provincia
vouchers educativos pba
Vouchers Educativos 2026: todo sobre el cobro de febrero y qué pasa con la nueva inscripción
Sociedad
Therian Provincia pba
Crece el fenómeno “Therian” en la Provincia de Buenos Aires: qué es y por qué genera debate
Provincia
feriados 2026 febrero
Se viene el primer fin de semana XXL de 2026: todo lo que tenés que saber sobre los feriados de febrero
Provincia
accidente ruta 65
Tragedia en la Ruta 65: Un policía y una joven perdieron la vida en un accidente
Provincia
Me sumo banco provincia
Alerta Banco Provincia: el truco para canjear tus puntos “Me Sumo” y obtener grandes beneficios en febrero 2026
Provincia
trasladan a vastian
Por su mejoría, trasladan a Bastián en avión sanitario a una clínica privada de San Justo
Provincia

Más leídas