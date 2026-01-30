Cambios urgentes en DNI y Pasaporte: el Gobierno anunció una actualización desde febrero

A través de las Disposiciones 54/2026 y 55/2026 publicadas en el Boletín Oficial este viernes 30 de enero, el Registro Nacional de las Personas (Renaper) confirmó una actualización integral en el Documento Nacional de Identidad (DNI) electrónico y el Pasaporte Argentino. Las medidas, que buscan alinear la documentación local con los estándares internacionales de seguridad de la ONU (OACI), introducen cambios visuales y tecnológicos que impactarán en todos los trámites realizados a partir del próximo domingo.

Cómo es el nuevo DNI electrónico y qué cambia en su diseño

El nuevo ejemplar mantiene el formato de tarjeta de policarbonato con chip sin contacto, pero renueva por completo su estética y sus capas de protección. Entre las novedades más destacadas que verán los ciudadanos en los nuevos plásticos se encuentran:

El retrato principal ahora está enmarcado por una escarapela argentina, y se sumaron tres estrellas debajo de la foto como símbolo de orgullo nacional. Símbolos patrios: Se incorporaron imágenes del Sol de Mayo, los glaciares, la cordillera de los Andes y el mapa bicontinental.

Incluye un holograma transparente renovado, impresión en iris, una ventana transparente con la foto del titular repetida (“imagen fantasma”) y grabados láser táctiles para evitar falsificaciones. Código QR: El reverso presenta un código QR estandarizado para agilizar la validación de identidad en controles fronterizos y trámites digitales.

El nuevo Pasaporte Argentino: hoja de policarbonato y mayor resistencia

El Pasaporte también recibe una actualización profunda para mejorar su durabilidad y seguridad internacional. El modelo que reemplaza al vigente desde 2021 cuenta con las siguientes características:

La página donde figuran los datos personales ahora es de policarbonato con grabado láser, lo que la hace prácticamente indestructible y extremadamente difícil de alterar. Diseño Federal: La libreta de 34 páginas incluye fondos de seguridad complejos con imágenes del Monumento a la Bandera, las Islas Malvinas y la Ballena Franca Austral.

La libreta de 34 páginas incluye fondos de seguridad complejos con imágenes del Monumento a la Bandera, las Islas Malvinas y la Ballena Franca Austral. Tecnología de punta: Incorpora tres niveles de seguridad (visibles e invisibles) para agilizar los controles migratorios en el exterior.

¿Es obligatorio renovar el documento ahora?

Es la pregunta más frecuente entre los argentinos, y la respuesta es no. El Gobierno aclaró que los DNI y Pasaportes actuales mantienen su plena validez hasta la fecha de vencimiento que figura en el documento. La transición hacia los nuevos modelos será gradual: el Renaper agotará primero el stock de insumos anteriores antes de emitir masivamente los nuevos diseños.

Solo deberán tramitar el nuevo ejemplar quienes necesiten realizar una actualización por robo, pérdida, cambio de domicilio o vencimiento del documento actual.

Tarifas actualizadas: cuánto cuesta el trámite en 2026

Para quienes necesiten realizar el trámite hoy mismo o en los próximos días, estos son los valores vigentes para ciudadanos argentinos:

Costos del DNI

DNI Regular: $7.500 (entrega en 15-20 días).

$7.500 (entrega en 15-20 días). DNI Exprés: $18.500 (entrega en 96 horas hábiles).

$18.500 (entrega en 96 horas hábiles). DNI en 24 horas: $29.500.

$29.500. DNI al Instante: $40.500 (disponible solo en centros específicos como Aeroparque, Ezeiza o Buquebus).

Costos del Pasaporte

Pasaporte Regular: $70.000 (validez por 10 años para adultos).

$70.000 (validez por 10 años para adultos). Pasaporte Exprés: $150.000.

$150.000. Pasaporte al Instante: $250.000.

Novedades para menores y recién nacidos

La normativa también introdujo cambios específicos para los más chicos. Se creó el DNI “0 Año” provisorio con una validez de 6 meses para recién nacidos que, por razones de salud, no puedan ser trasladados para la toma de datos biométricos. Por otro lado, se confirmó que los menores de 14 años ahora recibirán un ejemplar con las mismas características técnicas que el de los adultos, aunque manteniendo el espacio para la firma de padres o tutores en los menores de 5 años.