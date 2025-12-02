Cambian los horarios bancarios en verano: ¿Cómo será la atención en Buenos Aires?

Cada año, con la llegada del calor, distintos servicios y actividades ajustan su funcionamiento para adaptarse a las altas temperaturas. En este contexto, los bancos de la provincia de Buenos Aires también modifican su esquema habitual y, como ocurre cada verano, se activa un nuevo horario que impacta en miles de usuarios y en más de cien municipios.
El Gobierno bonaerense oficializó el horario de verano para los bancos
El Gobierno de Axel Kicillof confirmó oficialmente que las entidades bancarias bonaerenses atenderán de 8 a 13 horas desde este lunes 1 de diciembre, aplicando el tradicional “horario de verano”.
La provincia prepara un nuevo esquema tarifario que impactará en las próximas boletas de luz
La medida quedó publicada en el Boletín Oficial y reemplaza el horario convencional de 10 a 15, una modificación que se aplica todos los años durante los meses de mayor temperatura. Según indicaron fuentes oficiales, el gobernador aceptó el pedido presentado por La Bancaria, el gremio del sector.
Este cambio regirá hasta el domingo 22 de marzo, por lo que el lunes 23 se retomará la atención habitual en toda la provincia.
Cuáles son los 108 municipios afectados por el cambio de horario
El horario reducido se implementará en 108 distritos bonaerenses, alcanzando tanto a grandes ciudades como a municipios del interior. A continuación, podés ver la lista completa organizada para una mejor lectura:
- 25 de Mayo
- 9 de Julio
- Adolfo Alsina
- Adolfo Gonzales Chaves
- Alberti
- Arrecifes
- Ayacucho
- Azul
- Bahía Blanca
- Balcarce
- Baradero
- Benito Juárez
- Berisso
- Bolívar
- Bragado
- Brandsen
- Campana
- Cañuelas
- Capitán Sarmiento
- Carlos Casares
- Carlos Tejedor
- Carmen de Areco
- Castelli
- Chacabuco
- Chascomús
- Chivilcoy
- Colón
- Coronel Rosales
- Coronel Dorrego
- Coronel Pringles
- Coronel Suárez
- Daireaux
- Dolores
- Ensenada
- Exaltación de la Cruz
- Florentino Ameghino
- General Alvarado
- General Alvear
- General Arenales
- General Belgrano
- General Guido
- General Madariaga
- General Lamadrid
- General Las Heras
- General Lavalle
- General Paz
- General Pinto
- General Pueyrredón
- General Rodríguez
- General Viamonte
- General Villegas
- Guaminí
- Hipólito Yrigoyen
- Junín
- La Costa
- La Plata
- Laprida
- Las Flores
- Leandro N. Alem
- Lezama
- Lincoln
- Lobería
- Lobos
- Luján
- Magdalena
- Maipú
- Mar Chiquita
- Marcos Paz
- Mercedes
- Monte
- Monte Hermoso
- Navarro
- Necochea
- Olavarría
- Patagones
- Pehuajó
- Pellegrini
- Pergamino
- Pila
- Pinamar
- Puán
- Punta Indio
- Ramallo
- Rauch
- Rivadavia
- Rojas
- Roque Pérez
- Saavedra
- Saladillo
- Salliqueló
- Salto
- San Andrés de Giles
- San Antonio de Areco
- San Cayetano
- San Nicolás
- San Pedro
- San Vicente
- Suipacha
- Tandil
- Tapalqué
- Tordillo
- Tornquist
- Trenque Lauquen
- Tres Arroyos
- Tres Lomas
- Villa Gesell
- Villarino
- Zárate
Por qué se aplica este horario durante el verano
El cambio responde a razones climáticas y operativas. El objetivo es que tanto trabajadores bancarios como usuarios puedan realizar trámites en un rango horario más fresco, evitando las horas centrales de mayor calor. Además, esta modalidad se encuentra instalada desde hace décadas como práctica habitual en gran parte del territorio bonaerense.
También se vincula al pedido del gremio La Bancaria, que históricamente impulsa esta medida para resguardar las condiciones laborales durante los meses más exigentes del año.
Hasta cuándo regirá el nuevo horario
El esquema de atención de 8 a 13 estará vigente hasta el domingo 22 de marzo. Desde el lunes 23, los bancos volverán al horario tradicional de 10 a 15, retomando el ritmo habitual de servicio en toda la provincia.