Cambian los horarios bancarios en verano: ¿Cómo será la atención en Buenos Aires?

Cada año, con la llegada del calor, distintos servicios y actividades ajustan su funcionamiento para adaptarse a las altas temperaturas. En este contexto, los bancos de la provincia de Buenos Aires también modifican su esquema habitual y, como ocurre cada verano, se activa un nuevo horario que impacta en miles de usuarios y en más de cien municipios.

El Gobierno bonaerense oficializó el horario de verano para los bancos

El Gobierno de Axel Kicillof confirmó oficialmente que las entidades bancarias bonaerenses atenderán de 8 a 13 horas desde este lunes 1 de diciembre, aplicando el tradicional “horario de verano”.

La medida quedó publicada en el Boletín Oficial y reemplaza el horario convencional de 10 a 15, una modificación que se aplica todos los años durante los meses de mayor temperatura. Según indicaron fuentes oficiales, el gobernador aceptó el pedido presentado por La Bancaria, el gremio del sector.

Este cambio regirá hasta el domingo 22 de marzo, por lo que el lunes 23 se retomará la atención habitual en toda la provincia.

Cuáles son los 108 municipios afectados por el cambio de horario

El horario reducido se implementará en 108 distritos bonaerenses, alcanzando tanto a grandes ciudades como a municipios del interior. A continuación, podés ver la lista completa organizada para una mejor lectura:

25 de Mayo

9 de Julio

Adolfo Alsina

Adolfo Gonzales Chaves

Alberti

Arrecifes

Ayacucho

Azul

Bahía Blanca

Balcarce

Baradero

Benito Juárez

Berisso

Bolívar

Bragado

Brandsen

Campana

Cañuelas

Capitán Sarmiento

Carlos Casares

Carlos Tejedor

Carmen de Areco

Castelli

Chacabuco

Chascomús

Chivilcoy

Colón

Coronel Rosales

Coronel Dorrego

Coronel Pringles

Coronel Suárez

Daireaux

Dolores

Ensenada

Exaltación de la Cruz

Florentino Ameghino

General Alvarado

General Alvear

General Arenales

General Belgrano

General Guido

General Madariaga

General Lamadrid

General Las Heras

General Lavalle

General Paz

General Pinto

General Pueyrredón

General Rodríguez

General Viamonte

General Villegas

Guaminí

Hipólito Yrigoyen

Junín

La Costa

La Plata

Laprida

Las Flores

Leandro N. Alem

Lezama

Lincoln

Lobería

Lobos

Luján

Magdalena

Maipú

Mar Chiquita

Marcos Paz

Mercedes

Monte

Monte Hermoso

Navarro

Necochea

Olavarría

Patagones

Pehuajó

Pellegrini

Pergamino

Pila

Pinamar

Puán

Punta Indio

Ramallo

Rauch

Rivadavia

Rojas

Roque Pérez

Saavedra

Saladillo

Salliqueló

Salto

San Andrés de Giles

San Antonio de Areco

San Cayetano

San Nicolás

San Pedro

San Vicente

Suipacha

Tandil

Tapalqué

Tordillo

Tornquist

Trenque Lauquen

Tres Arroyos

Tres Lomas

Villa Gesell

Villarino

Zárate

Por qué se aplica este horario durante el verano

El cambio responde a razones climáticas y operativas. El objetivo es que tanto trabajadores bancarios como usuarios puedan realizar trámites en un rango horario más fresco, evitando las horas centrales de mayor calor. Además, esta modalidad se encuentra instalada desde hace décadas como práctica habitual en gran parte del territorio bonaerense.

También se vincula al pedido del gremio La Bancaria, que históricamente impulsa esta medida para resguardar las condiciones laborales durante los meses más exigentes del año.

Hasta cuándo regirá el nuevo horario

El esquema de atención de 8 a 13 estará vigente hasta el domingo 22 de marzo. Desde el lunes 23, los bancos volverán al horario tradicional de 10 a 15, retomando el ritmo habitual de servicio en toda la provincia.