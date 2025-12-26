Calor, sol y verano a pleno en el cierre del año: ¿qué se viene para el finde?

Luego de las festividades de Nochebuena y Navidad, el cierre de la semana en la provincia de Buenos Aires se presentará con condiciones climáticas estables, aunque con temperaturas elevadas, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Para este viernes, el organismo anticipa una jornada sin complicaciones desde el punto de vista meteorológico. El cielo estará despejado durante la madrugada, algo nublado en la mañana y la tarde, y parcialmente nublado hacia la noche. En cuanto a las temperaturas, se espera una mínima de 20 grados y una máxima que alcanzará los 34 grados, consolidando un escenario de calor intenso en gran parte del territorio bonaerense.

De cara al sábado, el SMN renovó su pronóstico e incorporó la posibilidad de precipitaciones. Se prevén tormentas aisladas durante la madrugada y la mañana, con una mejora progresiva de las condiciones hacia la tarde y la noche, cuando el cielo se presentará parcialmente nublado. A pesar de la inestabilidad, el termómetro continuará alto, con marcas que oscilarán entre los 23 y los 32 grados.

El último domingo del año se perfila con buenas condiciones durante toda la jornada. El cielo permanecerá parcialmente nublado y las temperaturas se ubicarán entre los 21 grados de mínima y los 32 de máxima.

En el inicio de la última semana del 2025, el lunes se presentará con cielo algo nublado en la madrugada y la mañana, pasando a mayormente nublado en la tarde y la noche. Las temperaturas acompañarán el escenario de calor sostenido, con una mínima estimada en 21 grados y una máxima de 33.

El martes 30 de diciembre sería la jornada más calurosa antes de fin de año, con cielo entre algo y parcialmente nublado y temperaturas que comenzarán en los 22 grados y podrían trepar hasta los 36 grados en gran parte de la provincia.

Finalmente, el miércoles 31 de diciembre, último día del 2025, se mantendrían las buenas condiciones del tiempo. El cielo estará parcialmente nublado y las temperaturas oscilarán entre los 22 y los 35 grados, cerrando el año con un escenario típicamente veraniego y de calor intenso en la provincia de Buenos Aires.