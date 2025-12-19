Calendario de Pagos IPS y Cajas Provinciales: Aguinaldo y Haberes en Diciembre 2025

A continuación, detallamos el cronograma oficial de pago del Sueldo Anual Complementario (SAC) y los haberes mensuales para los beneficiarios de los distintos institutos de seguridad social provinciales.

Provincia de Buenos Aires (IPS)

El Instituto de Previsión Social bonaerense ha desdoblado el pago para garantizar liquidez antes de las fiestas.

Aguinaldo (SAC): Lunes 22 de diciembre (para todas las terminaciones de DNI).

Nota: Quienes cobran por Banco Provincia verán el dinero acreditado el sábado 20.

Lunes (para todas las terminaciones de DNI). Nota: Quienes cobran por Banco Provincia verán el dinero acreditado el sábado 20. Haberes Diciembre: Lunes 29 de diciembre (DNI 0-3) y Martes 30 de diciembre (DNI 4-9).

Córdoba (Caja de Jubilaciones)

La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba mantiene su esquema habitual de pagos unificados y eficientes.

Aguinaldo (SAC): Lunes 22 de diciembre .

Lunes . Haberes Diciembre: Martes 30 de diciembre .

Martes . Bono Extraordinario: Se abonó el 15 de diciembre para quienes perciben hasta $1.300.000.

Santa Fe (Caja de Jubilaciones)

El gobierno santafesino confirmó el cronograma oficial tras las negociaciones paritarias.

Aguinaldo (SAC): Viernes 20 de diciembre (Primer turno) y continuará durante el fin de semana.

Viernes (Primer turno) y continuará durante el fin de semana. Haberes Diciembre: Se abonarán siguiendo el cronograma habitual en los primeros días hábiles de enero 2026 (fechas a confirmar por terminación de DNI).

Entre Ríos (Caja de Jubilaciones)

La provincia busca asegurar el poder adquisitivo antes de la Nochebuena.

Aguinaldo (SAC): Sábado 20 de diciembre (acreditación para todos los pasivos).

Sábado (acreditación para todos los pasivos). Haberes Diciembre: Cronograma habitual a partir del 1 de enero.

Mendoza (Caja de Jubilaciones)

Mendoza ha adelantado los pagos para dinamizar el consumo local.

Aguinaldo (SAC): Viernes 19 de diciembre .

Viernes . Haberes Diciembre: Último día hábil del mes (31 de diciembre) o primer día hábil de enero, según confirmación bancaria final.

Neuquén (ISSN)

El Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN) tiene fechas confirmadas para sus afiliados.

Aguinaldo (SAC): Viernes 19 de diciembre .

Viernes . Haberes Diciembre: Se espera el pago para los primeros días de enero (habitualmente entre el 3 y 5 del mes).

Corrientes (IPS)

El Instituto de Previsión Social de Corrientes realiza el pago en tramos según terminación de DNI.

Aguinaldo (SAC): Cronograma extendido entre el 16 y el 22 de diciembre .

Cronograma extendido entre el . Plus Unificado: Ya abonado en la primera quincena de diciembre.

Misiones (IPS)

El IPS Misiones también desdobla para inyectar recursos en dos momentos claves del mes.

Aguinaldo (SAC): Sábado 20 de diciembre .

Sábado . Haberes Diciembre: Lunes 29 de diciembre (DNI 0-3) y Martes 30 de diciembre (DNI 4-9).

Chaco (Insssep)

El Instituto de Seguridad Social, Seguros y Préstamos (Insssep) coordina con el ejecutivo provincial.

Aguinaldo (SAC): Lunes 22 de diciembre (Pasivos).

Lunes (Pasivos). Haberes Diciembre: Se abonarán en los últimos días del mes o primeros de enero.

Salta (IPS)

Salta fue una de las primeras provincias en iniciar el calendario de pagos de fin de año.

Aguinaldo (SAC): Martes 16 de diciembre .

Martes . Haberes Diciembre: Martes 30 y Miércoles 31 de diciembre (incluye incremento del 5%).

Tierra del Fuego (IPAUSS / OSEF)

La caja fueguina confirmó las fechas para garantizar los fondos antes de las fiestas.

Aguinaldo (SAC): Lunes 22 de diciembre .

Lunes . Pensiones RUPE/Vejez: Viernes 19 de diciembre.

Santa Cruz (Caja de Previsión Social)

La CPS santacruceña ha oficializado el pago separado de activos y pasivos.

Aguinaldo (SAC): Jueves 18 de diciembre (Sector Pasivo).

Jueves (Sector Pasivo). Haberes Diciembre: Habitualmente el día 24, sujeto a confirmación oficial.

Importante: Si tu provincia no figura en este listado o las fechas son estimadas, te recomendamos consultar el cajero automático a partir del sábado 20 de diciembre, ya que la mayoría de las administraciones provinciales buscan liquidar el SAC antes de la Navidad.