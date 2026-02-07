Calendario de pagos ANSES en febrero: Por qué cambian las fechas de cobro y cómo queda el nuevo cronograma

El mes de febrero de 2026 trae modificaciones importantes en el esquema habitual de pagos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Debido a la celebración de los feriados nacionales por Carnaval, el organismo previsional ha decidido reordenar el calendario de acreditaciones para jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones, con el objetivo de evitar demoras en las sucursales bancarias durante el fin de semana extralargo.

El impacto de Carnaval en la fecha de cobro

Los feriados de Carnaval caen este año el lunes 16 y martes 17 de febrero. Al ser jornadas no laborables y sin actividad bancaria, ANSES ha dividido el cronograma de la mayoría de sus prestaciones en dos etapas claras: una previa a los festejos y otra que se retomará inmediatamente después del miércoles 18.

Esta reorganización implica que algunas terminaciones de DNI cobrarán antes de lo previsto, mientras que otras deberán esperar al miércoles posterior al feriado para ver impactados sus haberes en cuenta.

Jubilados pensionados que no superan el haber mínimo

Para este grupo, que en febrero percibirá un total de $429.254,35 (incluyendo el haber de $359.254,35 más el bono de $70.000), las fechas se han agrupado para cumplir con los plazos legales:

DNI terminados en 0: lunes 9 de febrero.

lunes 9 de febrero. DNI terminados en 1: martes 10 de febrero.

martes 10 de febrero. DNI terminados en 2: miércoles 11 de febrero.

miércoles 11 de febrero. DNI terminados en 3: jueves 12 de febrero.

jueves 12 de febrero. DNI terminados en 4: viernes 13 de febrero.

viernes 13 de febrero. Feriados de Carnaval (16 y 17 de febrero): Sin actividad bancaria.

DNI terminados en 5: miércoles 18 de febrero.

miércoles 18 de febrero. DNI terminados en 6 y 7: jueves 19 de febrero.

jueves 19 de febrero. DNI terminados en 8 y 9: viernes 20 de febrero.

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Familiar por Hijo

Los beneficiarios de AUH y Asignación Familiar también experimentarán el corte por el fin de semana largo. Es importante destacar que para las terminaciones finales, el cronograma se agrupa de a dos números por día para agilizar el cierre del mes:

DNI terminados en 0: lunes 9 de febrero.

lunes 9 de febrero. DNI terminados en 1: martes 10 de febrero.

martes 10 de febrero. DNI terminados en 2: miércoles 11 de febrero.

miércoles 11 de febrero. DNI terminados en 3: jueves 12 de febrero.

jueves 12 de febrero. DNI terminados en 4: viernes 13 de febrero.

viernes 13 de febrero. DNI terminados en 5: miércoles 18 de febrero.

miércoles 18 de febrero. DNI terminados en 6: jueves 19 de febrero.

jueves 19 de febrero. DNI terminados en 7: viernes 20 de febrero.

viernes 20 de febrero. DNI terminados en 8: lunes 23 de febrero.

lunes 23 de febrero. DNI terminados en 9: martes 24 de febrero.

Haberes superiores a la mínima y otras prestaciones

Aquellos jubilados cuyos ingresos superan el haber mínimo comenzarán a cobrar recién en la última semana del mes, sin que los feriados afecten su cronograma habitual:

DNI terminados en 0 y 1: lunes 23 de febrero.

lunes 23 de febrero. DNI terminados en 2 y 3: martes 24 de febrero.

martes 24 de febrero. DNI terminados en 4 y 5: miércoles 25 de febrero.

miércoles 25 de febrero. DNI terminados en 6 y 7: jueves 26 de febrero.

jueves 26 de febrero. DNI terminados en 8 y 9: viernes 27 de febrero.

Por su parte, las Pensiones No Contributivas (PNC) fueron las primeras en percibir sus montos durante la primera semana del mes, culminando sus pagos este viernes 6 de febrero. En el caso de la Prestación por Desempleo, el esquema se activará a partir del martes 24 de febrero para los documentos finalizados en 0 y 1.

Recomendaciones para el cobro en cajeros automáticos

Dado que el lunes 16 y martes 17 no habrá reposición de efectivo en las sucursales por ventanilla, se recomienda a quienes cobren el viernes 13 retirar el dinero con anticipación o utilizar medios de pago electrónicos (tarjetas de débito o billeteras virtuales) durante el fin de semana largo para evitar las filas en los cajeros automáticos, que suelen presentar mayor demanda en estas fechas turísticas.