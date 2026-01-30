Calendario de feriados 2026: ¿Cuándo es el primer fin de semana largo en Argentina?

Con el inicio del año, miles de argentinos ya planifican sus descansos y escapadas. Tras un mes de enero marcado por las vacaciones de verano, la atención se centra ahora en el calendario oficial de feriados nacionales para determinar cuándo llegará el primer alivio en la rutina laboral. Según lo establecido por el Ministerio del Interior y el calendario de feriados nacionales 2026, el primer fin de semana largo del año está a la vuelta de la esquina y promete cuatro días de descanso ininterrumpido.

El primer fin de semana largo de 2026: Carnaval

El primer descanso extendido del año llegará en febrero con la celebración de los Carnavales. Se trata de una de las fechas más esperadas por el turismo interno, ya que genera un fin de semana de cuatro días gracias a dos feriados inamovibles.

En 2026, los días feriados de Carnaval serán:

Lunes 16 de febrero: Feriado nacional.

Martes 17 de febrero: Feriado nacional.

Al sumarse al sábado 14 y al domingo 15, se conforma un período de cuatro días libres que impactará positivamente en los principales destinos turísticos del país, como la Costa Atlántica, las sierras de Córdoba y el Norte argentino.

Por qué el 1 de enero no conformó un fin de semana largo

Si bien el 1 de enero fue el primer feriado del año por el Año Nuevo, en esta ocasión cayó un día jueves. A diferencia de otros años, el Gobierno Nacional decidió no declarar el viernes 2 como feriado puente con fines turísticos, por lo que el primer descanso de varios días consecutivos quedó postergado técnicamente para febrero.

Feriados inamovibles y trasladables en el primer semestre

Más allá de Carnaval, el primer semestre de 2026 cuenta con otras fechas clave que los trabajadores y estudiantes deben marcar en su agenda:

Martes 24 de marzo : Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Es un feriado inamovible, por lo que no generará fin de semana largo a menos que se anuncie un puente turístico, algo no previsto inicialmente para esta fecha.

: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Es un feriado inamovible, por lo que no generará fin de semana largo a menos que se anuncie un puente turístico, algo no previsto inicialmente para esta fecha. Jueves 2 de abril : Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. Al caer jueves, se espera un alto movimiento de trámites y servicios reducidos, pero se mantiene en su día original.

: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. Al caer jueves, se espera un alto movimiento de trámites y servicios reducidos, pero se mantiene en su día original. Semana Santa 2026: Este año, la celebración religiosa tendrá lugar a principios de abril. El Jueves Santo (día no laborable) será el 2 de abril (coincidiendo con el feriado de Malvinas) y el Viernes Santo (feriado nacional) el 3 de abril. Esto generará un bloque de descanso de tres o cuatro días según el sector laboral.

Diferencia entre feriado nacional y día no laborable

Es fundamental que el trabajador argentino conozca la diferencia legal entre estas dos categorías, especialmente de cara a la Semana Santa:

Feriado Nacional : Rigen las normas de descanso dominical. Si se trabaja, el empleador debe abonar la jornada con un 100% de recargo (pago doble). El Viernes Santo y los días de Carnaval entran en esta categoría.

: Rigen las normas de descanso dominical. Si se trabaja, el empleador debe abonar la jornada con un 100% de recargo (pago doble). El Viernes Santo y los días de Carnaval entran en esta categoría. Día no laborable: La decisión de trabajar o no queda a criterio del empleador. Si se trabaja, la jornada se paga de forma simple. El Jueves Santo es el ejemplo más claro de esta modalidad.

Impacto en el turismo y servicios

Durante el fin de semana largo de Carnaval, se espera que el transporte de larga distancia y los vuelos de cabotaje operen a capacidad máxima. Las administraciones públicas, bancos y escuelas permanecerán cerrados durante el lunes 16 y martes 17 de febrero, mientras que el comercio suele trabajar con horarios reducidos de feriado, similares a los de un domingo.

Para quienes buscan ahorrar, se recomienda realizar las reservas de alojamiento y transporte con al menos 30 días de antelación, ya que los precios suelen escalar a medida que se acerca la fecha debido a la alta demanda estacional.