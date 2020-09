Cajeros donde se puede retirar dólares en efectivo ¿Cuáles son?

Desde el pasado mes de abril es posible extraer dólares de los cajeros automáticos. No obstante, existen algunas implicaciones que debe conocer al respecto.

Para poder retirar dólares, primero deberá ser poseedor de una cuenta de ahorros en dólares de la cual debitará la extracción del saldo de la cuenta.

Estas y otras implicaciones determinarán si su condición para retirar dólares de los cajeros automáticos.

¿Qué bancos permiten retirar dólares en los cajeros?

Los bancos por lo general informan mediante sus comunicaciones o en sus sitios web la posibilidad de extraer dólares en sus cajeros y en cuáles. No obstante, existe un método más fácil para identificarlos.

Por lo general, un banco que permite retirar dólares, identifica sus cajeros con un sticker que indica la posibilidad de extraer la moneda extranjera allí.

Otro método que han implementado los bancos para indicar la posibilidad de retirar dólares, no muy diferente, es mediante el uso de carteles. Algunos carteles indican que desde qué fecha (generalmente de abril) se empezó a dar esa opción.

Otro elemento para identificar que puede retirar dólares, es una etiqueta de color rojo, ubicada generalmente a la izquierda, que dice "U$S – Dólares".

¿En cuáles cajeros se puede retirar dólares?

Banelco es una de las red de cajeros que permiten retirar dólares tal como lo indica en su sitio web; a diferencia de Red Link, que solo permite extracciones en pesos.

El banco BBVA indica en sus cajeros la posibilidad de extracción de dólares con una etiqueta azul en la esquina superior derecha que dice "Expende USD".

El Santander Rio, en algunas de sus sedes, también permite retirar esta divisa; y lo indica mediante una etiqueta roja que dice "U$S – Dólares".

Otros bancos que brindan esta posibilidad son Galicia, Supervielle, HSBC, ICBC, y el Nuevo Banco Santa Fe, pues permiten retirar dólares en efectivo de sus cajeros automáticos.

Tal como se mencionó, los bancos informan en sus sitios web si es posible retirar dólares en sus cajeros. También puede consultar directamente el listado de cajeros para retirar dólares, el cual publicó Santander.

¿Cuántos dólares puede retirar?

Una de las cosas que debe tener presente es el límite de dólares que puede retirar. Con esto nos referimos a que no puede retirar la cantidad que desee por día, pues existe un límite para cada usuario.

Este límite dependerá del máximo de extracción en pesos que tenga y el tipo de cambio vigente al momento de la extracción. Por ejemplo, sí cuenta con un limite en pesos de $25.000 y el tipo de cambio es de $100 pesos por dólar, podría retirar USD 250.

Sin embargo, otro factor que debe considerar es que los cajeros por lo general expiden billetes de USD 100; por lo que podría demorar más o menos varios días de acuerdo a la cantidad que desee retirar.

Finalmente, pero no menos importante, tome en consideración que no es posible retirar dólares en un ATM de un banco que no sea el de su cuenta.