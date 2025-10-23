Buscan intensamente a una adolescente desaparecida en Villa Gesell

La Policía de la ciudad de Villa Gesell y la familia de Shakira Carabajal, una adolescente de 17 años, solicitan colaboración para dar con su paradero, luego de que se ausentara de su domicilio durante la mañana de ayer y, hasta el momento, no haya regresado.

Según informaron las autoridades, al momento de su desaparición Shakira vestía pantalón de jean claro, zapatillas Vans blancas y negras, y una campera negra con cuello de peluche. La joven mide aproximadamente 1,65 metros, es de tez trigueña y tiene cabello negro, largo hasta los hombros y con flequillo.

Ante cualquier información que pueda ayudar a localizarla, se solicita comunicarse de manera urgente con la Estación de Policía Comunal Cuarta de Villa Gesell o llamar al 911.

Las autoridades mantienen activa la búsqueda y piden la colaboración de la comunidad para difundir su imagen y datos, con el fin de lograr su pronta localización.