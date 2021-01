Buscan a una mujer que se escapó de un Hospital de Mar del Plata donde estaba internada

Se intenta dar con el paradero de una mujer, identificada como Sandra Elizabeth Nane, de 1,65 metros de estatura, de contextura física delgada, tez morena, cabello corto entre cano, sin señas particulares, la cual el día domingo pasado por la noche fue derivada desde la Sala de Primero Auxilios de Santa Clara del Mar hasta el Hospital Interzonal de Mar del Plata por convulsiones.

La paciente padece cáncer en el útero y se tomó conocimiento por parte de su asistente social que este martes se había retirado del nosocomio, sin alta médica.

La mujer se hallaba vestida con una remera color turquesa, pantalón corto color negro, y zapatos de baño tipo “crocs” color azul y gris.

No posee teléfono celular, ni DNI ya que lo dejó en su domicilio, ni otra identificación, como tampoco lleva consigo dinero ni tarjeta de transporte público. No tiene amistades en la localidad de Mar del Plata. No posee redes sociales de ningún tipo.

Según informaron fuentes oficiales, desde el mes de agosto que tomó conocimiento que padecía cáncer, se hallaba muy depresiva.

De surgir alguna novedad se deben comunicar con el teléfono (0223) 4602386