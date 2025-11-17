Buenos Aires fue elegida la ciudad más atractiva del mundo según un prestigioso ranking internacional

En un contexto donde las grandes capitales compiten por destacarse a nivel global, la Ciudad de Buenos Aires volvió a posicionarse como uno de los destinos favoritos del turismo internacional. El reciente anuncio de un reconocido ranking mundial generó una fuerte repercusión debido al lugar privilegiado que obtuvo la capital argentina.

Cómo se realizó la votación y quiénes participaron

La distinción fue otorgada en los Wanderlust Reader Travel Awards 2025, cuyos resultados se revelaron durante una ceremonia en la National Gallery de Londres. En esta edición participaron 208.000 lectores de Wanderlust Magazine, quienes emitieron cerca de cinco millones de votos, consolidando a la encuesta como una de las más influyentes del sector turístico.

Según la organización, Buenos Aires ascendió seis posiciones respecto al ranking anterior y se ubicó en el primer puesto dentro de la categoría “Ciudad más deseada del mundo”.

Por qué Buenos Aires fue reconocida como la ciudad más atractiva

La publicación destacó especialmente la riqueza cultural, la oferta gastronómica y el dinamismo creativo que atraviesa a la ciudad. Entre los puntos más valorados se mencionan:

Más de 7.000 locales gastronómicos , con una escena liderada por jóvenes chefs y propuestas de autor.

, con una escena liderada por jóvenes chefs y propuestas de autor. 287 teatros , que posicionan a Buenos Aires como una de las ciudades con mayor actividad escénica del mundo.

, que posicionan a Buenos Aires como una de las ciudades con mayor actividad escénica del mundo. 380 librerías , cifra que la consolida como una capital literaria por excelencia.

, cifra que la consolida como una capital literaria por excelencia. 150 museos , que abarcan desde arte clásico hasta exhibiciones contemporáneas.

, que abarcan desde arte clásico hasta exhibiciones contemporáneas. El renacimiento de las salas de tango , con espectáculos que atraen tanto a turistas como a residentes.

, con espectáculos que atraen tanto a turistas como a residentes. Una agenda cultural activa durante todo el año, con festivales, ferias, obras y recitales.

Durante la ceremonia, los organizadores afirmaron que “este triunfo marca un hito para la capital argentina, célebre por su música, su cultura de cafés y su vibrante escena creativa”.

Cómo quedó conformado el top ten mundial

Dentro de la clasificación general del ranking, varias ciudades reconocidas a nivel internacional completaron los primeros puestos:

Tokio , que quedó en el segundo lugar.

, que quedó en el segundo lugar. Sídney , que obtuvo la tercera posición.

, que obtuvo la tercera posición. Destinos de distintos continentes ocuparon el resto del top ten, mostrando la diversidad y competencia global dentro del turismo urbano.

Este reconocimiento vuelve a ubicar a Buenos Aires como un referente cultural y turístico, impulsado por su identidad única, su patrimonio y su constante evolución.