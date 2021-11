Bronca en Chascomús: crece la inseguridad y jóvenes terminan heridos en el Hospital

La ciudad de Chascomús sigue reportando graves casos de inseguridad. Particularmente hay un foco etáreo muy afectado que reporta casos crecientes de hechos de violencia e inseguridad. Se trata de la juventud. En las últimas horas varios han sido los reportes de jóvenes víctimas de ataques violentos por la inseguridad creciente en Chascomús.

En este sentido, dos vecinos dieron sus testimonio en la red Facebook de la inseguridad total en la que se vive en Chascomús dando cuenta de los ataques y golpizas en manada contra una persona, lo que parece haberse transformado en moneda corriente. Así expresó en la red Facebook una madre, indignada y dolida por el ataque que sufrió su hijo.

“Quiero contarles, muchos seguro lo conocen a mi hijo o a mí, gente de toda la vida en Chascomús, somos personas que toda la vida trabajamos toda la vida ayudamos. Mi marido 35 años bombero, somos personas conocidas y de bien, soy Marcela Scaglia mi marido José Ocampos (Japom) mi hijo Juan Ocampos, tiene 2 trabajos. Entro a trabajar en Atalaya la temporada y a la noche trabaja en la barra de Kibor, 19 años… trabaja para poder estudiar el año que viene“, comienza relatando la mujer.

“Ayer salió de trabajar (su hijo) en Kibor a las 4 de la mañana, venia caminando por la calle Muñiz frente a la Escuela Municipal 1, 2 pibes le ofrecen vino, a lo que responde que no. Le vuelven a insistir mientras camina más ligero, lo empiezan a tironear, empujar, sabe defenderse, (tiene 10 años de taekwondo), pero no zafó de que se le agregaran 4 o 5 pibes más”, relata la madre del joven.

“Ya no eran 2 contra 1 eran 7 u 8 contra él, le pegaron con un fierro o posible cuchillo, me lo lastimaron, lo tiraron, lo cortaron, le robaron las zapatillas, se zafó y corrió ya todo lastimado hasta la comisaría, de ahí lo llevaron al Hospital, lo cosieron, puntos en la cara, espalda brazo, se hace la denuncia y así me lo llevaron a casa… No saben lo que es despertarse con tu hijo de esta manera”, agrega.

Pero no fue el único ataque. Previamente, otro vecino dio cuenta de una situación en la que un joven quedó muy herido, y fue el propio vecino quien llevó al hospital al joven.

“Buenos días gente quiero contarles de una situación horrible, hace aproximadamente 1 hora a la salida de Bochístico. Salgó en el auto y en Saavedra entre Garay y Belbezé veo dos grupos de jóvenes peleándose brutalmente, algunos salieron corriendo y quedó un joven acorralado por no menos de cuatro personas, al cual le pegaron hasta dejarlo inconsciente. Estaba desmayado y le seguían pegando, sin importarme nada estacione el auto y lo cargamos con unos chicos”, comienza el vecino al relatar la situación y agrega:

“Lo lleve inconsciente y perdiendo mucha sangre al Hospital, Estoy totalmente sorprendido de la manera asesina que lo golpearon, quiero concientizar a los pibes que eso no se hace y me queda una sensación de miedo ya que tengo hijos adolescente. Dios quiera este joven se pueda recuperar”