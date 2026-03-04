Lluvias y un frente frío en camino tras un miércoles caluroso: así sigue el tiempo

Luego de un martes que registró lluvias matinales en distintos puntos del territorio bonaerense, la provincia de Buenos Aires comienza a transitar la recta final del verano. Sin embargo, antes del cambio de estación, aún se espera una jornada más con temperaturas elevadas y condiciones mayormente estables, mientras se afianza el ingreso de nuevas precipitaciones.
De acuerdo con el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este miércoles se presentará con nubosidad variable y ambiente todavía caluroso. Las marcas térmicas oscilarán entre los 20 grados de mínima y los 32 grados de máxima, configurando lo que sería la última jornada con valores elevados antes del cambio de escenario.
La Provincia de Buenos Aires retoma la negociación salarial tras el paro y defiende su oferta
Un frente frío provocará tormentas y un marcado alivio térmico
El SMN anticipa el ingreso de un frente frío que modificará de manera significativa las condiciones meteorológicas en la provincia. El fenómeno no solo traerá nuevas lluvias y tormentas, sino que además generará un descenso abrupto de la temperatura.
El jueves se prevé inestable durante gran parte del día, con precipitaciones persistentes y una fuerte baja térmica. Las temperaturas se ubicarán entre los 19 y 24 grados, muy por debajo de los registros previos.
La inestabilidad continuaría el viernes, jornada en la que se esperan lluvias aisladas durante la madrugada y la mañana, con probabilidad de chaparrones hacia la tarde y la noche. El termómetro marcará entre 17 y 24 grados, consolidando el cambio de masa de aire.
Cómo seguirá el fin de semana
Hacia el sábado las condiciones tenderían a mejorar gradualmente. Se anticipa cielo nublado durante la madrugada y la mañana, y mayormente nublado por la tarde y noche. Las temperaturas se moverán entre los 16 y 23 grados.
Para el domingo se pronostica un panorama similar, con cielo mayormente cubierto a lo largo de toda la jornada. Las marcas térmicas oscilarán entre los 14 grados de mínima y los 23 de máxima.
Patentes ARBA 2026: Cómo funciona el nuevo sistema de 10 cuotas mensuales y cuándo vence el primer pago de marzo
De esta manera, la provincia de Buenos Aires iniciará la transición hacia el otoño con un escenario más templado e inestable, dejando atrás los últimos episodios de calor intenso característicos del verano.