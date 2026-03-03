El dato de inflación de febrero pone a prueba el bolsillo y las metas del Gobierno

Con el inicio de marzo, la atención de los argentinos se centra en el número que definirá el rumbo económico del primer trimestre: la inflación de febrero 2026. Tras un mes de enero que marcó un 2,9%, las consultoras privadas y los analistas del mercado coinciden en que el segundo mes del año mantuvo una dinámica de precios resiliente, impulsada principalmente por los servicios públicos y el costo de los alimentos esenciales.

Aunque el calendario oficial del INDEC marca el próximo 12 de marzo como la fecha clave para conocer el Índice de Precios al Consumidor (IPC), los relevamientos preliminares ya anticipan un escenario complejo. Según la mayoría de las mediciones, la inflación de febrero se habría ubicado nuevamente en un rango de entre el 2,8% y el 3%, consolidando un piso difícil de perforar para el equipo económico.

Los rubros que más empujaron los precios en febrero

A diferencia de otros meses donde la estacionalidad juega un rol central, en febrero de 2026 el motor de la suba fue una combinación de precios regulados (tarifas y servicios) y productos específicos de la canasta básica. La consultora Equilibra, por ejemplo, estimó una inflación del 2,9%, destacando que los servicios regulados saltaron un 4,8% debido a las actualizaciones en las boletas de energía y el transporte público.

En el rubro de Alimentos y bebidas no alcohólicas, el comportamiento fue dispar pero preocupante en cortes clave. La carne vacuna registró aumentos cercanos al 8%, duplicando el promedio general del índice. Este impacto fue amortiguado parcialmente por una baja estacional en las verduras (entorno al 10%), pero no alcanzó para aliviar la presión sobre el presupuesto mensual de las familias argentinas.

Comparativa de aumentos: qué subió más en el segundo mes del año

Para entender dónde se fue el dinero de los hogares en febrero, es necesario desglosar los incrementos por categorías. Mientras que algunos servicios acompañaron la inflación general, otros dieron saltos por encima del promedio.

Rubro / Servicio Incremento Estimado Factor Clave Carne Vacuna 8% Reajuste de precios en mostrador. Transporte Público (PBA) 4,5% Ajuste del boleto mínimo de colectivo. Prepagas 2,4% – 2,9% Variación según la empresa y plan. Alquileres (ICL) 34,6% Actualización anual contratos antiguos.

El impacto del transporte y los servicios en el bolsillo

Uno de los puntos que más afectó el CTR de los gastos diarios fue el transporte. En la Provincia de Buenos Aires, el boleto mínimo de colectivo subió a $721,08 a partir del 1 de febrero. Por su parte, en la Ciudad de Buenos Aires el incremento llevó el tramo inicial a $637,58.

Las prepagas también jugaron su partido. Las principales operadoras del mercado, como OSDE, Swiss Medical y Galeno, aplicaron subas que promediaron el 2,9%. Estos ajustes, aunque menores a los del año anterior, se sienten con fuerza en una clase media que ve cómo los costos fijos absorben una porción cada vez mayor de sus ingresos.

Los ajustes tarifarios continuaron su sendero de quita de subsidios, aportando casi 0,5 puntos al índice general. Educación: Aunque el grueso del impacto se verá en marzo con el inicio de clases, en febrero ya se registraron subas preventivas en materiales y cuotas de inscripción. Comunicaciones: El servicio de telefonía e internet registró alzas promedio del 3,5%, por encima de la inflación núcleo.

Expectativas para marzo: ¿se acelera la tendencia?

El panorama para el mes que comienza no parece dar tregua. Históricamente, marzo es un mes de inflación alta en Argentina debido al inicio del ciclo lectivo y el cambio de temporada. Los analistas del REM (Relevamiento de Expectativas de Mercado) sugieren que, si bien el Gobierno busca estabilizar los precios por debajo del 2%, la inercia actual y los aumentos ya programados podrían mantener la cifra cerca del 3%.

La salida de Marco Lavagna del INDEC y los cambios en la metodología de medición del IPC (que ahora otorgará más peso a los servicios digitales y menos a los alimentos básicos) generan una expectativa adicional sobre cómo se reflejará la realidad económica en las estadísticas oficiales a partir de ahora.

Por lo pronto, el dato de febrero confirmaría que la inflación interanual se mantiene por encima del 30%, un número que, si bien es significativamente más bajo que el de 2024 o 2025, sigue planteando desafíos para el consumo interno y la recuperación del salario real.