Borrachos al volante en Ruta 2: Agentes de la ANSV los detuvieron en Lezama

En medio del debate nacional referido al futuro de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), tras el anuncio del Gobierno sobre su cierre, personal de la Base Operativa Monasterio, con asiento en el partido de Lezama, llevó adelante un operativo que dejó en evidencia la importancia de su labor preventiva en las rutas bonaerenses.

El hecho se registró este lunes 11 de agosto de 2025, a las 18:20, en el kilómetro 145 de la Ruta Provincial Nº 2, sentido descendente. Durante un patrullaje preventivo, los agentes de la ANSV detectaron un Chevrolet Classic (dominio KHK 952) que circulaba realizando maniobras imprudentes.

Al interceptar el vehículo y solicitar la documentación correspondiente, los dos ocupantes —ambos hombres mayores de edad— descendieron del mismo, momento en el cual el acompañante arrojó una lata con bebida alcohólica. Ante esta situación, se dio intervención a la Policía Vial de Lezama y se procedió a realizar el control de alcoholemia.

El conductor arrojó un resultado de 1,62 g/l, mientras que el acompañante registró 0,86 g/l.

Gracias a la rápida intervención de los agentes de la ANSV y el trabajo conjunto con la Policía Vial, se evitó que estas personas continuaran circulando en estado de ebriedad, lo que podría haber derivado en un siniestro con consecuencias graves tanto para ellos como para terceros.

Este operativo se suma a las acciones diarias de control y prevención que realiza la ANSV en distintos puntos de la provincia, reforzando el mensaje de tolerancia cero al alcohol al volante y poniendo de relieve la relevancia de contar con un organismo especializado en seguridad vial.