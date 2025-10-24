Bono para jubilados y pensionados: cuánto cobra cada beneficiario según su haber

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dispuso un nuevo refuerzo económico para los jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), con el objetivo de garantizar un piso mínimo de ingresos durante los próximos meses. La medida fue oficializada a través del Decreto 700/2025 y alcanza también a beneficiarios de pensiones no contributivas y de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Cuánto cobrarán los jubilados con el nuevo bono

El decreto establece un bono de $70.000 para quienes perciben el haber mínimo jubilatorio, mientras que quienes superen ese monto recibirán un importe proporcional decreciente, de acuerdo con su nivel de ingreso.

Los valores definidos por ANSES son los siguientes:

Haber previsional mensual Monto del bono Total a cobrar $326.298,38 $70.000 $396.298,38 $336.298,38 $60.000 $396.298,38 $346.298,38 $50.000 $396.298,38 $356.298,38 $40.000 $396.298,38 $366.298,38 $30.000 $396.298,38 $376.298,38 $20.000 $396.298,38 $386.298,38 $10.000 $396.298,38

De esta forma, ningún jubilado ni pensionado cobrará menos de $396.298,38 mensuales, sumando el haber previsional y el refuerzo extraordinario.

Cuándo se cobra el bono de ANSES

El organismo previsional pagará el bono junto con el haber mensual, de acuerdo con el cronograma habitual de pagos, que se organiza según la terminación del DNI del beneficiario.

Los fondos se acreditan automáticamente en las cuentas bancarias donde cada titular percibe su jubilación o pensión.

Para consultar la fecha exacta de cobro, los beneficiarios pueden:

Ingresar a la plataforma Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Verificar el calendario actualizado en el sitio web oficial del organismo.

del organismo. Consultar la información en las redes y canales de atención de ANSES.

Quiénes más cobran el refuerzo de $70.000

Además de los jubilados y pensionados del SIPA, el bono extraordinario se aplica a los titulares de:

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $261.038,70 + bono de $70.000 = $331.038,70

$261.038,70 + bono de $70.000 = Pensiones No Contributivas (PNC) por vejez o discapacidad: $224.408,87 + bono de $70.000 = $294.408,87

$224.408,87 + bono de $70.000 = PNC Madres de 7 hijos: $326.298,38 + bono de $70.000 = $396.298,38

Estos beneficios se actualizan mensualmente según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC, que determina el porcentaje de movilidad previsional vigente.

Hasta cuándo se mantendrá el refuerzo

El bono previsional continuará vigente hasta fin de año, según lo establecido por el Decreto 700/2025.

Su continuidad en 2026 dependerá de la evolución de la inflación y de la política de movilidad jubilatoria que disponga el Gobierno nacional.

Los pagos del refuerzo se realizarán sin necesidad de trámite adicional, acreditándose de forma automática en las fechas establecidas por ANSES.