Bono Mujer 2025: la estafa que circula en redes sociales y cómo evitar caer en el engaño

En las últimas semanas, se viralizó en redes sociales y WhatsApp un supuesto “Bono Mujer” que otorgaría el Gobierno en marzo de 2025. El mensaje indica que se trata de un beneficio de $230.000 destinado a mujeres jefas de hogar, madres solteras y jóvenes de entre 18 y 60 años, e incluye un enlace para inscribirse.

Sin embargo, esto es falso. No existe ningún anuncio oficial sobre este beneficio y, según expertos en seguridad informática, se trata de una estafa virtual conocida como phishing, cuyo objetivo es robar datos personales y bancarios.

Cómo funciona la estafa del “Bono Mujer”

Los ciberdelincuentes utilizan mensajes falsos con imágenes del presidente Javier Milei y logos de ministerios, simulando ser una comunicación oficial del Gobierno.

✔ Cómo se difunde:

A través de Facebook y WhatsApp , mediante publicaciones o mensajes reenviados.

, mediante publicaciones o mensajes reenviados. Se incluye un enlace fraudulento que supuestamente dirige a una página oficial.

✔ Qué sucede si ingresás al link:

La página pide datos personales y bancarios , lo que puede derivar en robo de identidad o dinero .

, lo que puede derivar en . No corresponde a un sitio web oficial, ya que no tiene la terminación “.gob.ar”.

Cómo identificar y evitar fraudes con supuestos bonos

✔ No hacer clic en enlaces sospechosos enviados por redes sociales o WhatsApp.

✔ Verificar siempre en sitios oficiales como www.anses.gob.ar o fuentes confiables como www.infozona.com.ar.

✔ Si el mensaje menciona un bono, buscarlo en fuentes confiables como ANSES, el Ministerio de Capital Humano o medios de comunicación reconocidos.

✔ No compartir datos personales o bancarios en páginas desconocidas.

✔ Si recibís el mensaje, evitá reenviarlo para no difundir la estafa.

Qué hacer si ya ingresaste tus datos

Si ingresaste información en el sitio fraudulento, es importante actuar rápido:

1️⃣ Modificar tus contraseñas bancarias y activar el segundo factor de autenticación.

2️⃣ Revisar movimientos bancarios para detectar transacciones no autorizadas.

3️⃣ Denunciar la estafa en la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) en www.mpf.gob.ar/ufeci.

Este tipo de estafas ya circuló en años anteriores bajo otros nombres, como “Bono ANSES” o “Subsidio Social”. Siempre verificá la información en canales oficiales antes de compartirla o hacer clic en un enlace.