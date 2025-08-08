banner ad

Beneficios de Cuenta DNI en agosto: hasta 40% en varios rubros

Ignacio Hernández
La billetera virtual Cuenta DNI ofrece descuentos del 40% en ferias y garrafas este julio

Cuenta DNI, la billetera virtual del Banco Provincia, activa una serie de descuentos y beneficios atractivos para sus más de 10 millones de usuarios durante agosto. Entre las novedades más relevantes se destaca la duplicación del monto en el clásico beneficio de comercios de alimentos.

¿Qué descuentos especiales hay para este mes?

Durante agosto, el beneficio del 20% de descuento estará disponible todos los viernes en comercios de alimentos. Esta promoción se amplía a otros rubros, permitiendo realizar compras en diversos establecimientos como:

  • Pet shops
  • Farmacias
  • Ferreterías
  • Librerías
  • Bicicleterías

El tope de reintegro semanal se ha duplicado, alcanzando los $4,000, lo que implica un ahorro mensual de hasta $20,000 si se utiliza el beneficio cada viernes. Este mes cuenta con cinco viernes (1, 8, 15, 22 y 29), facilitando un mayor potencial de ahorro frente a los meses anteriores.

Detalles de los beneficios en diferentes comercios

Los descuentos se extienden a varios rubros y promociones específicas. A continuación, se detallan algunas de ellas:

BeneficioDescuentoTope de reintegroEquivalente en consumos
Comercios de cercanía20%$4,000$20,000
Carnicerías, granjas y pescaderías35%$6,000$17,000
Ferias y mercados40%$6,000$15,000
Universidades40%$6,000$15,000
Garrafas40%$12,000$30,000
Librerías10%Sin tope

Opciones de financiamiento y otros beneficios

Además de los descuentos mencionados, los usuarios de Cuenta DNI pueden acceder a:

  • 3 cuotas sin interés todos los días en comercios no alimentarios, utilizando tarjetas Visa y/o Mastercard vinculadas en la app.

Estas iniciativas buscan incentivar un consumo responsable y brindar apoyo económico a los usuarios, mientras se aprovechan las oportunidades de ahorro disponibles durante el mes de agosto.

