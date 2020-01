Parte del sector de la industria frigorífica, planteó al Gobierno un plan para que 1,2 millones de kilos de carne vacuna que se vendan por mes, cuenten con un descuento de $100 el kilo a beneficiarios de las tarjetas Aliment.Ar.

La propuesta se planteó en una reunión con funcionarios del Plan Argentina Contra el Hambre y fue creado por el equipo de la Cámara Argentina de la Industria Frigorífica (Cadif), con participación de otras cámaras sectoriales, como la Unión de la Industria Cárnica Argentina (Única) y la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes (Ciccra).

El plan estatal contra el hambre cuenta con un presupuesto de $60.000 millones, considerando que un 15% será para la adquisición de carne, eso generaría una demanda extra del producto por $9000 millones al año.

Se conoció que, la cantidad total de carne que cuente con descuento y se encuentre en este programa: "será variable en función de la cantidad de operadores que adhieran".

"Con un grado de adhesión razonable serán no menos de 1.200.000 kg/mes", expone el plan del sector privado y puntualiza que el beneficio que percibirá cada titular de tarjeta Aliment.ar será de $100/kg. "Esto no es un aporte de carne física, no es una barata ni un Carne para Todos (como el programa que existió durante el gobierno de Cristina Kirchner como presidenta). Es un mecanismo que termina materializándose en un descuento a quienes compren carne pagando con tarjeta Aliment.ar", Así lo aseguró una fuente de la industria.

Este plan se ejecutaría en 200 bocas de expendio (se definirían entre el Gran Buenos Aires, el Gran Rosario y el Gran Córdoba) y el descuento será aplicado en el momento del pago. El Gobierno quedó en estudiar la propuesta. En cuanto al sector privado, el Consorcio ABC, la cámara que nuclea a los frigoríficos exportadores, también evaluará el programa entre sus pares.

Este sector de la carne, ocupa el primer lugar en el rubro de la agroindustria que dispone una opción para aportar con el plan contra el hambre.