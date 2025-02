Becas Progresar 2025: ANSES confirmó las nuevas fechas de pago tras demoras en febrero

Miles de beneficiarios de las Becas Progresar expresaron su preocupación en las últimas semanas debido a retrasos en los pagos correspondientes a febrero 2025. Ante esta situación, la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) confirmó el nuevo calendario de cobro y explicó los motivos de la demora.

Además, se detalló el monto a cobrar este mes, las condiciones para recibir el pago retroactivo de 2024 y los requisitos para continuar dentro del programa sin interrupciones.

Cuándo se cobra la Beca Progresar en febrero 2025

El nuevo calendario de pago establecido por ANSES indica que los beneficiarios recibirán el dinero en las siguientes fechas, de acuerdo con la terminación de su DNI:

✔ DNI terminado en 0 y 1 → Viernes 21 de febrero

✔ DNI terminado en 2 y 3 → Lunes 24 de febrero

✔ DNI terminado en 4 y 5 → Lunes 24 de febrero

✔ DNI terminado en 6 y 7 → Martes 25 de febrero

✔ DNI terminado en 8 y 9 → Miércoles 26 de febrero

Los pagos se acreditan en la cuenta bancaria registrada por el beneficiario y pueden retirarse a través de cajeros automáticos o utilizarse mediante billeteras virtuales y home banking.

Cuánto se cobra por la Beca Progresar en febrero 2025

Este mes, el monto de la beca es de $28.000, pero aquellos beneficiarios que cumplieron con la regularidad académica y aprobaron el año anterior recibirán un total de $56.000.

Además, en abril de 2025 se pagará el retroactivo correspondiente a 2024, que será de $66.000 para quienes cumplieron con las condiciones del programa. Este pago no requiere gestión adicional y se depositará automáticamente en la cuenta de cada estudiante.

Quiénes pueden acceder a las Becas Progresar

Para recibir la beca, los estudiantes deben cumplir con ciertos requisitos según la modalidad de estudio:

📌 Progresar Nivel Obligatorio

✔ Tener entre 16 y 24 años (hasta 35 años en caso de hijos a cargo).

✔ Ser argentino/a o extranjero/a con al menos 2 años de residencia legal.

✔ Acreditar regularidad escolar en una escuela pública o privada con aporte estatal.

✔ No superar tres salarios mínimos en ingresos personales o del grupo familiar.

📌 Progresar Nivel Superior

✔ Edad: hasta 24 años para ingresantes, hasta 30 años para avanzados y sin límite de edad para estudiantes de enfermería.

✔ Estar inscripto en universidades públicas, provinciales o institutos terciarios estatales.

✔ No adeudar materias del secundario al momento de la inscripción.

📌 Progresar Trabajo

✔ Tener entre 18 y 24 años (se extiende a 40 años para quienes no tienen empleo registrado).

✔ Cursar en instituciones de formación profesional avaladas por el Ministerio de Educación.

Motivos por los que ANSES puede dar de baja la beca

Algunos beneficiarios podrían perder el derecho a seguir cobrando el Progresar si no cumplen con los requisitos del programa. Las principales razones por las que ANSES puede suspender el pago son:

🚫 No aprobar al menos el 50% de las materias del año anterior.

🚫 No acreditar la regularidad escolar en el sistema de ANSES.

🚫 No registrar movimientos en la cuenta bancaria durante 4 meses consecutivos.

🚫 No participar en las actividades complementarias obligatorias del programa.

Además, la beca se da de baja en casos de renuncia voluntaria, fallecimiento del beneficiario o si se detecta falsificación de datos en la inscripción.

Cómo inscribirse en las Becas Progresar 2025

Las inscripciones para todas las líneas del Progresar (Obligatorio, Superior y Trabajo) comienzan en marzo de 2025. Incluso quienes ya la cobraron en 2024 deben volver a inscribirse.

📌 Pasos para anotarse

1️⃣ Ingresar a Mi ANSES con CUIL y clave de la Seguridad Social.

2️⃣ Buscar la opción “Becas Progresar” y hacer clic en “Inscribirme”.

3️⃣ Completar el formulario con los datos personales y académicos.

4️⃣ Adjuntar la documentación requerida (constancia de alumno regular).

5️⃣ Enviar la solicitud y esperar la confirmación del trámite.

Este año, se espera que ANSES implemente un nuevo sistema de validación de regularidad escolar, por lo que es fundamental mantener los datos actualizados para evitar demoras en el pago.