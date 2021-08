Beatriz Sarlo y fuertes declaraciones: “Las Malvinas son territorio británico”

En el día de ayer, la ensayista Beatriz Sarlo generó una gran polémica con una frase que dijo en una entrevista televisiva. Allí criticó la reivindicación de la soberanía argentina sobre las islas: “Las Malvinas son territorio británico”.

“Cuando la gente dice ‘las Malvinas son argentinas’ no se sientan ni un minuto a pensar, si son argentinas, si no son argentinas, ni qué son las Malvinas. Galtieri mandó militares a Malvinas y eso fue un acto psicótico”, agregó.

Beatriz Sarlo

En ese sentido, Sarlo recordó uno de sus viajes a las islas para realizar una serie de notas e indicó que son parecidas “al sur de Escocia”. “No hay habitante de ese lugar que no viva la llegada de militares como una invasión“, argumentó.

Anteriormente, la escritora había marcado su posición sobre Malvinas, donde habló sobre los orígenes del país: “Reivindicando tierras que, aparentemente, fueron de la Argentina en la década del 30 del siglo XIX. Es decir, cuando la Argentina aún no se llamaba Argentina. Cuando aún no estaba unificada como país. Cuando aún no tenía Constitución. Todavía hoy se agita eso cada vez que se quiere hacer cierta propaganda nacional“, explicó Sarlo.

Al finalizar, Sarlo subestimó las críticas ante estas declaraciones: “Ya saben que yo soy una vendepatria. Me importa muy poco la polémica que se genere con un promalverino. Lo mandaría a vivir seis meses a las Malvinas y trabajar ahí”.