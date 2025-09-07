Bancos subastan computadoras y equipos tecnológicos con precios desde $80.000 ¿Cómo participar?

En un contexto donde la tecnología resulta clave tanto para el trabajo como para la vida cotidiana, las oportunidades para acceder a equipamiento de calidad a menor costo cobran cada vez más relevancia. Las subastas públicas online organizadas por entidades financieras se presentan como una alternativa atractiva para quienes buscan renovar sus dispositivos sin pagar el precio de mercado.

Cuándo será la subasta tecnológica del Banco Ciudad y BICE

El Banco Ciudad, en conjunto con el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), llevará adelante una subasta pública online el viernes 19 de septiembre de 2025, entre las 11 y 12 horas, a través de su plataforma de subastas electrónicas.

En este evento se pondrán a disposición seis lotes de computadoras, monitores y equipos de conectividad, con precios de base que parten desde los $80.000.

Qué productos se subastarán y cuáles son los precios base

Los lotes incluyen distintos tipos de equipamiento en funcionamiento, pensado para pymes, profesionales y usuarios individuales que quieran actualizar sus herramientas de trabajo. Entre las ofertas destacadas figuran:

Lote 1: 17 CPU (Lenovo, Dell y HP) en muy buen estado, con discos SSD y HDD en varios casos, más teclados y cables. Precio base: $1.250.000

Lote 2: 25 monitores Dell, HP, LG y Samsung, todos en funcionamiento. Precio base: $220.000

Lote 5: dos equipos de almacenamiento (storage IDM con tres módulos). Precio base: $300.000

Lote 6: routers Cisco 881, mini hubs de 8 puertos y un Kvm Trendnet 803. Precio base: $80.000

Cómo participar de la subasta online

Para poder ofertar, los interesados deben seguir una serie de pasos obligatorios a través de la plataforma del Banco Ciudad:

Registrarse en el sitio oficial de Subastas Banco Ciudad

en el sitio oficial de Subastas Banco Ciudad Seleccionar la subasta del 19 de septiembre y suscribirse

la subasta del 19 de septiembre y suscribirse Cargar los datos personales y aceptar las condiciones de venta

y aceptar las condiciones de venta Adjuntar el comprobante de la garantía equivalente al 10% del precio base del lote elegido

Las ofertas solo se realizan de manera online y cada postor deberá superar la propuesta anterior. El sistema permite seguir en tiempo real el monto alcanzado y la posición de cada participante.

Cuándo y dónde ver los equipos antes de la subasta

Antes de ofertar, habrá dos jornadas de exhibición presencial de los equipos:

Miércoles 10 de septiembre , de 10 a 13 horas

, de 10 a 13 horas Lunes 15 de septiembre, de 10 a 13 horas

El lugar de exhibición será Bartolomé Mitre 836, Ciudad de Buenos Aires.