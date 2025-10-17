Banco Provincia permite solicitar préstamos personales desde la app Cuenta DNI ¿Cómo funciona?

El Banco Provincia dio un paso más en la digitalización de sus servicios financieros y amplió las funciones de su billetera virtual Cuenta DNI, incorporando la posibilidad de solicitar préstamos personales de forma completamente online. Esta nueva herramienta está dirigida a usuarios que ya operan con la app y buscan acceder a financiación sin necesidad de acercarse a una sucursal.

Préstamos disponibles en Cuenta DNI

El nuevo servicio permite pedir préstamos personales de hasta $50.000.000, con un plazo de devolución de hasta 48 cuotas (4 años). El monto disponible para cada usuario dependerá del perfil crediticio y de la oferta precalificada que figure dentro de la aplicación.

Los fondos se acreditan en la cuenta del solicitante en un máximo de 24 horas desde la confirmación del trámite.

Requisitos para pedir un préstamo en Cuenta DNI

Para acceder a esta línea de crédito, el Banco Provincia estableció una serie de condiciones básicas:

  • Ser usuario activo de la app Cuenta DNI.
  • Tener más de 18 años.
  • Contar con una oferta precalificada visible en la aplicación.
  • Poseer buen historial crediticio y no figurar en el registro de deudores.

En caso de que la opción del préstamo no aparezca en la aplicación, el trámite puede iniciarse también desde el HomeBanking del Banco Provincia.

Paso a paso: cómo solicitar un préstamo en la app

El proceso para pedir el préstamo es rápido y puede completarse desde el celular, en pocos minutos:

  • Ingresá a Cuenta DNI y verificá si aparece una oferta de préstamo disponible.
  • Tocá el botón correspondiente para consultar el monto máximo y las cuotas disponibles.
  • Si estás de acuerdo con la propuesta, presioná “Confirmar”.
  • Aceptá los términos y condiciones del crédito.
  • Validá tu identidad mediante un escaneo facial, asegurando buena iluminación.

Una vez completado el procedimiento, el dinero se acredita en hasta 24 horas hábiles directamente en la cuenta vinculada a la billetera.

Quiénes pueden acceder al beneficio

El préstamo está disponible únicamente para usuarios que cumplan con las condiciones crediticias del banco. No es necesario tener un ingreso mínimo, pero sí demostrar capacidad de pago y mantener un comportamiento financiero positivo dentro del sistema.

Más leídas