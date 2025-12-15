Banco Provincia lanzó “Préstamo Acá”, una nueva línea para financiar servicios turísticos y recreativos

De cara a la temporada de verano, las entidades financieras comenzaron a desplegar herramientas orientadas al consumo y al turismo interno, en un contexto donde el acceso al crédito sigue siendo una variable clave para muchas familias. En ese marco, Banco Provincia presentó una nueva propuesta que apunta a facilitar la contratación de experiencias recreativas de forma ágil y digital.

Qué es el nuevo “Préstamo Acá” de Banco Provincia

El “Préstamo Acá” es una línea de crédito personal que se gestiona directamente en el comercio adherido y se confirma de manera digital desde Cuenta DNI o home banking. Está orientado específicamente a servicios turísticos y recreativos, como hoteles, balnearios y otras actividades vinculadas al descanso y el ocio.

El objetivo es simplificar el proceso de financiamiento y reducir los tiempos de espera, permitiendo que la persona concrete su compra en el momento, sin trámites presenciales.

Cómo funciona el sistema de financiamiento en el comercio

El mecanismo fue diseñado para que todo el proceso sea rápido y sencillo:

La persona elige el servicio en un comercio adherido.

El comercio ofrece el préstamo en el momento de la contratación.

El cliente acepta la propuesta desde su celular o computadora.

La acreditación del dinero es inmediata, lo que permite confirmar la reserva o el servicio sin demoras.

Este esquema evita gestiones adicionales y elimina la necesidad de presentar documentación física.

Comercios adheridos y buscador por localidad

Actualmente, hay más de 140 comercios y empresas adheridas, principalmente del rubro turístico y recreativo, entre ellos:

Hoteles.

Balnearios.

Prestadores de servicios turísticos.

Banco Provincia habilitó un buscador online dentro de su web de verano, que permite filtrar opciones por:

Localidad.

Dirección.

Nombre del comercio.

Rubro o tipo de servicio.

Esto facilita la planificación de las vacaciones y la comparación de alternativas disponibles en distintos puntos de la provincia.

Montos, plazos y tasas del “Préstamo Acá”

La nueva línea de crédito ofrece condiciones diferenciadas según el perfil del cliente:

Monto máximo de hasta $2.000.000 .

. Plazos de financiación de 3, 6, 9 o 12 meses .

. Tasa fija desde 56% anual para quienes cobran sus haberes en Banco Provincia.

para quienes cobran sus haberes en Banco Provincia. Tasa inicial del 65% TNA para el resto de los clientes.

Las cuotas se debitan automáticamente de la cuenta, sin necesidad de gestiones adicionales ni visitas a sucursales.

Beneficios adicionales para el verano con Banco Provincia

Esta iniciativa se suma a otros beneficios vigentes para clientes de la entidad, pensados para el consumo estacional:

Cuotas sin interés en compras realizadas con tarjetas de crédito del banco.

en compras realizadas con tarjetas de crédito del banco. Descuentos especiales de temporada a través de la billetera digital Cuenta DNI .

de temporada a través de la billetera digital . Promociones en comercios turísticos y recreativos adheridos.

Desde Banco Provincia destacan que la estrategia busca impulsar la inclusión financiera y ofrecer soluciones accesibles que acompañen los planes de descanso y recreación de los bonaerenses durante el verano.