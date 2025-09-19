Banco Provincia lanzó increíbles descuentos en colchones y sommiers: hasta 60% off y 12 cuotas sin interés

Ignacio Hernández
colchones sommiers

El Banco Provincia ha puesto en marcha una serie de promociones atractivas en su plataforma Provincia Compras, dirigidas a aquellos que buscan mejorar su calidad de descanso. Estas ofertas incluyen descuentos de hasta el 60% en una amplia gama de productos, que abarca desde colchones y sommiers hasta sábanas y otros artículos relacionados.

Cuotas y Descuentos Atractivos para los Consumidores

Interior 1

Los usuarios que realicen compras a través de Provincia Compras podrán acceder a 12 cuotas sin interés, lo que facilita la adquisición de productos de calidad a precios accesibles. Este plan de financiación es parte de la estrategia del Banco para fomentar el consumo y mejorar la experiencia de compra en el sector de artículos para el hogar.

Productos Destacados y Disponibilidad

Entre los artículos en promoción se encuentran:

  • Colchones de diferentes tamaños y tecnologías.
  • Sommiers de marcas reconocidas.
  • Sábanas y ropa de cama en diversas composiciones y colores.

La campaña no solo ofrece descuentos sustanciales, sino que también tiene como objetivo mejorar el acceso a productos que contribuyan a un descanso saludable. Las promociones estarán disponibles durante un tiempo limitado, incentivando a los interesados a aprovechar las ofertas disponibles.

Más leídas