Banco Provincia lanzó créditos para jóvenes emprendedores de hasta $16 millones

Ignacio Hernández
El Banco Provincia (BAPRO) ha lanzado una innovadora línea de créditos denominada “Generación Emprendedora”, destinada a financiar proyectos de jóvenes emprendedores en la provincia de Buenos Aires.

¿Qué ofrece la línea “Generación Emprendedora”?

Esta nueva iniciativa busca facilitar el acceso a fondos y ofrecer un acompañamiento personalizado. El BAPRO implementará préstamos con una bonificación de hasta 10 puntos porcentuales de tasa, que puede llegar a beneficiar a los solicitantes con una devolución de hasta $400.000 directamente en su caja de ahorro.

Los destinatarios de estos créditos son jóvenes de 18 a 25 años, quienes podrán obtener más información y postularse a través del sitio web www.provinciamicrocreditos.com.ar.

Condiciones y requisitos para acceder a los créditos

La entidad ha detallado los aspectos más relevantes de la oferta:

  • Quiénes pueden acceder: Jóvenes de entre 18 y 25 años que no posean historial crediticio en CENDEU.
  • Destino: Financiamiento tanto para proyectos de inversión como para la compra de capital de trabajo.
  • Monto máximo de préstamo: Hasta $16,1 millones o 50 salarios mínimos, vitales y móviles (SMVM).
  • Tasa de interés: 61% para inversión y 66% para capital de trabajo.
  • Plazo: Hasta 5 años, con flexibilidad adaptándose a las necesidades del proyecto.
  • Vigencia: Hasta el 31 de diciembre de 2025 o hasta agotar el cupo de $70 millones en bonificaciones totales o $1.000 millones en créditos otorgados.

Declaraciones de autoridades del BAPRO

Alejandro Formento, presidente de Provincia Microcréditos, comentó que se busca apoyar a los jóvenes, quienes enfrentan desafíos para acceder al crédito debido a su falta de antecedentes financieros. “En este contexto de caída de la actividad económica, esa situación es todavía más complicada”, resaltó Formento.

El funcionario añadió: “Desde la banca pública, tenemos la decisión de acompañar el potencial y la fuerza de la juventud en la provincia de Buenos Aires, que quiere progresar y que ahora cuenta con una nueva herramienta para construir su propio futuro”.

Más leídas