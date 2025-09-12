Banco Provincia lanzó créditos 100% digitales en Cuenta DNI para 9 millones de usuarios

El acceso al crédito digital sigue en aumento en Argentina, facilitado por herramientas que simplifican trámites y responden a las necesidades de consumo e inversión de las familias. En este contexto, Banco Provincia ha ampliado los beneficios de su aplicación Cuenta DNI, permitiendo ahora solicitar préstamos personales completamente en línea, sin necesidad de papeles ni visitas a sucursales.

Innovación en la Billetera Virtual

Más de 9 millones de bonaerenses utilizan la billetera virtual Cuenta DNI para realizar pagos, ahorrar y acceder a descuentos. A partir de ahora, la app agrega una nueva funcionalidad: la posibilidad de gestionar créditos de forma 100% digital desde el celular, con un plazo de acreditación en 24 horas.

Los préstamos están disponibles en hasta 48 cuotas (4 años) y para poder solicitarlos, los usuarios deben recibir una oferta precalificada dentro de la aplicación.

Montos y Condiciones de Préstamo

El monto máximo que se puede solicitar a través de esta modalidad asciende a $50.000.000, aunque la cantidad final dependerá del perfil crediticio del solicitante. Esto implica que algunos usuarios podrán acceder a montos inferiores según su historial financiero y capacidad de pago.

¿Cuáles son los Requisitos para Obtener un Préstamo?

Para acceder a un préstamo mediante Cuenta DNI, es necesario cumplir con ciertas condiciones:

Ser usuario activo de Cuenta DNI .

. Tener al menos 18 años .

. Contar con una oferta de crédito precalificada en la app.

en la app. Poseer un historial crediticio positivo, lo que significa no tener deudas en mora.

Si la opción de préstamo no aparece en la billetera, los usuarios también pueden realizar el trámite a través del homebanking de Banco Provincia.

Guía Rápida para Solicitar un Préstamo

El proceso para solicitar un préstamo es sencillo y puede completarse en pocos minutos:

Ingresar a la app Cuenta DNI y verificar si la oferta de préstamo está disponible.

y verificar si la oferta de préstamo está disponible. Seleccionar la propuesta y revisar el monto y plan de cuotas .

. Confirmar la solicitud.

Aceptar los términos y condiciones .

. Validar la identidad mediante un escaneo facial.

Una vez que el proceso ha concluido, el dinero se acredita en la cuenta en un plazo que no excede las 24 horas.